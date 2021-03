No apto para cardíacos

lunes 22 de marzo de 2021 | 6:01hs.

Tokio y Comunicaciones de Mercedes jugaron un partido vibrante de principio a fin. Con cambios en el marcador y con una intensidad que dejó claro el buen nivel de ambos en el torneo Federal.



El Japonés supo pegar en los momentos justos y por eso ganó 72-65 por la 4ª fecha de la región NEA, que lo tiene como el único líder.



Tokio comenzó con su habitual presión, pero Comunicaciones no se desesperó y contestó con efectividad. Dos bombas de Lucas Landi desde la línea de triples destrabaron una difícil situación para el dueño de casa en un inicio muy parejo.



Núñez se convirtió en el eje de juego de los correntinos. Comunicaciones se hizo fuerte en su zona pintada y obligó al Japonés a probar siempre desde el perímetro. Con una buena defensa y tiros simples en el aro rival, los de Mercedes sacaron la primera pequeña ventaja.



En una ida y vuelta con mucha intensidad, Tokio empezó a ganar terreno en la zona pintada de Comunicaciones. La presión hizo efecto y sobre el final del cuarto se acercó, aunque los correntinos terminaron arriba 25-21.



Una ráfaga de 5-0 para Tokio le devolvió la ventaja en el inicio del segundo cuarto, pero la visita contestó rápido con un triple que dejó todo igualado y marcó el rumbo de lo que vendría.



Ambos empezaron a sentir el desgaste de tanta intensidad, que se vio reflejado en la baja eficacia de los tiros. De todas maneras, el Japonés sacó rédito de esa situación. Con un par de robos y conversiones se alejó a siete puntos (35-28).



De un intenso 25-21 abajo en el primer cuarto, a una segunda manga con muchos errores y poco goleo. Tokio estuvo más fino, cerró algunos circuitos de la visita y se fue arriba 40-34 al descanso largo.



Los 10 minutos le vinieron bien al dueño de casa. Tokio ajustó algunos detalles, sobre todo en defensa, y manejó la ventaja que tenía. Nuevamente un par de triples de Landi fueron fundamentales para frustrar las intenciones de Comunicaciones de acercarse en el marcador.



Sin embargo, los correntinos no se desanimaron. Dos robos y una par de faltas, además de un par de triples dejaron a la visita a cinco, pero Konaszuk y Stassi desactivaron la bomba.



En un par de segundos marcaron cinco puntos y Tokio mantuvo la diferencia de seis con la que había arrancado el tercer cuarto (56-50).



Los últimos 10 minutos fueron parecidos al inicio. Mucha intensidad, marcas fuertes, aunque los jugadores sintieron el desgaste de la media hora que tenían encima.



Pese a que tuvo más la pelota, el Japonés estuvo errático y Comunicaciones no se complicó. Transiciones rápidas y tiros rápidos. Así se puso a un punto con un parcial de 7-2.



En el momento más necesario, Santiago González metió dos dobles y rescató un tiro libre -que también convirtió- que alejaron a cinco puntos al dueño de casa (65-60), cuando restaban poco menos de cinco minutos en el reloj.



El final estuvo marcado por el nerviosismo de ambos lados. Con Tokio arriba en el marcador, pero con la amenaza constante de Comunicaciones. El 72-65 desató el festejo de un grupo que, por ahora, cumplió con las expectativas.