El Centro de Testeos de Posadas, con demanda desbordada desde el viernes

lunes 22 de marzo de 2021 | 6:06hs.

El Ministerio de Salud Pública reacondicionó el antiguo edificio del Hospital Materno Neonatal (HMN) de Posadas como Centro de Testeos Rápidos. Desde el 11 de enero, fecha en que fue habilitado, la demanda de análisis para detectar o descartar contagios de Covid-19 crece a un ritmo exponencial. Hay quienes ya se testearon cuatro o cinco veces en estos tres meses, ante la duda por ser contacto estrecho de un caso positivo.



Desde el asueto del viernes en Posadas -por San José, patrono de la ciudad- hasta ayer, el Centro de Testeos se vio desbordado por la demanda, teniendo en cuenta que en días no laborables, sábados y domingos, se presta servicio sólo a partir de las 14. Filas interminables desde la mañana temprano hasta el momento en que los promotores de salud distribuyen un número entre los presentes, hasta cumplir el cupo de 300 personas.



“Vinimos a las 14 porque es horario de feriado - viernes-, pero al llegar nos dijeron que ya no había cupos y que volviéramos al otro día”, contó Roberto F. en diálogo con El Territorio. Es así que él y su pareja regresaron el sábado, alrededor de las 11, y entre que fueron testeados y recibieron los resultados esperaron seis horas.



“Ayer vinieron 500 personas, viernes, sábado y domingo había cupo para 300 por día. Es una sorpresa que un domingo haya gente”, comentó una de las promotoras de salud que repartía los números en la fila. Para tener una idea de la demanda: ayer faltaba media hora para iniciar los testeos y sólo quedaban 50 números disponibles.



“Adultos mayores, docentes y embarazadas primero nos dijeron”, contó Adriana, que estaba en la fila desde las 11.30, fue testeada a las 16.20 y obtuvo su resultado negativo a las 17.25.



El análisis no tiene costo para el paciente y es a demanda e indistintamente si presenta síntomas. Sólo debe presentar su DNI y, en caso de ser docente, su recibo de sueldo.



Estrategia epidemiológica

El test rápido detecta la presencia de proteínas del virus Sars-CoV-2 y se puede obtener el resultado entre 15 minutos y media hora, mientras que las pruebas de PCR revelan la presencia del virus y su procesamiento requiere entre cinco y ocho horas. La toma de muestras es la misma en ambos casos: hisopado nasofaríngeo.



Son varios los municipios que realizan test rápidos. A Posadas le siguieron Oberá y Eldorado. En paralelo a estos lugares específicos, otras localidades llevan adelante test rápidos con insumos que son enviados desde el Laboratorio de Alta Complejidad Misiones (Lacmi) por directiva del Ministerio de Salud de la provincia.



“Esto surgió como estrategia epidemiológica para buscar a los positivos y poder aislarlos; una vez que detectamos al positivo lo mandamos al domicilio a que se aísle. Si no se hacía esto, el positivo iba a seguir por la calle caminando y contagiando”, había manifestado el bioquímico Oscar Lezcano, titular del Lacmi.

Sin turnos, se testea a demanda

El edificio del ex Hospital Materno Neonatal, con ingreso por avenida López Torres, funciona desde el 11 de enero como Centro de Testeo Rápido en Posadas. Funciona de lunes a viernes de 8 a 18, mientras que sábados, domingos y feriados sólo se atiende en el turno tarde, de 14 a 18.



No es necesario que tengan síntomas ni que pidan turnos, se acude a libre demanda sin pedido médico, los interesados sólo deben presentar el DNI.



El hisopado nasfaringeo es gratuito para los solicitantes. Los docentes (presentar recibo de sueldo) tienen una fila especial dado que ante el retorno de las clases presenciales son considerados personal estratégico.