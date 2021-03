Esperanza: denunciado por abuso y grooming fue excarcelado

lunes 22 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Luego de pasar más de 40 días detenido tras haber sido denunciado por cuatro supuestos hechos de grooming en la localidad de Puerto Esperanza, Ángel Horacio L. (44) volvió acceder a la excarcelación, beneficio que fue otorgado por la Justicia de Puerto Iguazú.



Según confirmaron a este matutino fuentes ligadas a la investigación, el acusado recuperó la libertad el último viernes a la tarde por disposición del juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de la Ciudad de las Cataratas.



De acuerdo a los voceros consultados, antes de abandonar la dependencia policial donde estuvo alojado desde el pasado 6 de febrero, el sospechoso fue notificado de una serie de restricciones que deberá respetar para continuar con el beneficio. Una de ellas no acercarse a los denunciantes.



También trascendió que en esta oportunidad, el hombre abandonó momentáneamente su localidad y que por ello fijó domicilio en casa de un familiar fuera de Puerto Esperanza.



Esta es la segunda excarcelación que se le otorga a Ángel Horacio L. La primera había sido dada por el juez de Familia Pedro Fragueiro, quien subrogaba a Brites durante la última feria judicial. En este caso por una causa paralela que aún se le instruye al sospechoso en el mismo juzgado a raíz de una denuncia de abuso sexual y exhibición de pornografía infantil que radicó a finales de enero de este año la madre de un niño de 11 años -vecino del acusado- en la Comisaría de la Mujer de Esperanza.



En el marco de esta pesquisa, el pequeño declaró semanas después en Cámara Gesell. Allí describió los distintos contactos que tuvo con el acusado y aclaró que si bien no existió acceso carnal en ningún momento, sí dio detalles más que contundentes que apuntan al hombre con una clara intención de corromperlo.



Por esta causa permaneció varios días tras las rejas hasta que obtuvo la primera excarcelación.



No obstante, sus días en libertad no duraron mucho ya que a principios de febrero se recepcionaron cuatro denuncias de distintos jóvenes de entre 17 y 23 años, también vecinos del implicado, por supuestos hechos de grooming.



En el marco de esta última acusación, el hombre se abstuvo de declarar durante la audiencia indagatoria ante el juez Brites, instancia en la que fue imputado.z Excarcelan a vecino de Esperanza denunciado por abuso y grooming