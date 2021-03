El tanque Gaich fue más que Cristiano

lunes 22 de marzo de 2021 | 6:01hs.

El delantero argentino Adolfo Gaich convirtió el gol de la histórica victoria de Benevento sobre el campeón de la Serie A, Juventus, por 1-0, como visitante, en la continuidad de la 28° fecha.



El ex San Lorenzo fue titular y a los 24 minutos del segundo tiempo marcó el gol del triunfo de Benevento en Turín contra el poderoso equipo del portugués Cristiano Ronaldo.



El delantero cordobés aprovechó un error del brasileño Arthur y con un fuerte derechazo venció al arquero polaco Wojciech Szczesny.



Este fue el segundo grito de Gaich en Benevento pero no será uno más en la historia del club ya que significó el primer triunfo contra la Vecchia Signora, que ganó las últimas nueve ligas de Italia.



Benevento volvió al triunfo luego de once fechas y en la lucha por la permanencia le sacó siete puntos a Cagliari, último equipo en zona de descenso.



Por su parte, Milan venció 3-2 a Fiorentina y quedó a seis del líder Inter.