Brédice de novia con “un chico del rock”

lunes 22 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Tras su comentada separación de Federico Parrilla, hace un par de meses, Leticia Brédice se animó a apostar una vez más al amor. “Es una persona que yo conozco desde hace muchos años, de chica, tiene mi edad y lo conozco hace años porque es de acá de mi barrio, es un chico del rock nacional. Esto me pasa a mí, pero no sé qué le pasa a él, pero seguro es algo lindo porque es amor”, comenzó diciendo la actriz en el programa radial ‘Agarrate Catalina’.



Y sin revelar el nombre de su nueva pareja, amplió, “yo pensé que era algo idílico, que no me iba a pasar a mí, veo a esta persona y siento que entro en un cuento de hadas. Estoy disfrutando”.