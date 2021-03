Cuatro escritoras argentinas, finalistas en la Semana Negra de Gijón

lunes 22 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Cuatro argentinas fueron ternadas en los premios de la Semana Negra de Gijón: Gabriela Saidon, Claudia Piñeiro, Ana Llurba y Paula Rodríguez son las autoras que representarán a nuestro país en cuatro de los seis galardones que entrega el prestigioso festival español, a realizarse en julio de este año.



La Semana Negra de Gijón es uno de los festivales más importantes de la literatura en español. Funciona como punto de encuentro y también como lugar de premiación, ya que se entregan unos prestigiosos galardones. Las ternas para la 34ª edición de estos premios se conocieron recientemente, y el evento se desarrollará entre el 9 y el 18 de julio.



Los galardones que se otorgarán son: el ‘Premio Hammett’ a la mejor novela policíaca escrita en español -que es el más importante-, el ‘Premio Rodolfo Walsh’ a la mejor obra de tema criminal de no ficción escrita en español; el ‘Premio Espartaco’ a la mejor novela histórica; el ‘Premio Memorial Silverio Cañada’ a la mejor primera novela negra publicada en español; además están los reconocimientos al ‘Concurso Internacional de Relatos Policíacos a una obra inédita’; y el ‘Premio Celsius’ a la mejor novela de fantasía, ciencia ficción o terror.



De las cinco ternas de la Semana de Gijón, sólo una no cuenta con presencia argentina entre los ternados, el Premio Rodolfo Walsh.



En competencia

La escritora Claudia Piñeiro fue seleccionada como finalista al premio ‘Dasihell Hammett’ de novela policíaca, el principal galardón de la Semana Negra de Gijón.



Con su novela ‘Catedrales’ -sobre el crimen de una adolescente que aparece en un baldío descuartizada y quemada, Piñeiro compite por el ‘Premio Dashiell Hammet 2021’, a la mejor novela policíaca escrita en español, en una terna junto a Marta Sanz, Alberto Gil, Elia Barceló y Lorenzo Silva.



Por su parte, Saidón es una de las finalistas del ‘Premio Espartaco 2021’ a la mejor novela histórica, por ‘La reina’, que ficcionaliza el sueño de Manuel Belgrano de establecer, como sistema de gobierno, una monarquía incaica en América Latina, con una de las descendientes de Tupac Amaru.



Licenciada en letras por la UBA, escritora, periodista y docente, Saidón quedó ternada junto a Sebastián Roa, Vic Echegoyen y Lucía Núñez García.



Con su novela ‘Causas urgentes’, en la que un sospechoso de homicidio desaparece tras un accidente ferroviario en el oeste de Buenos Aires, la periodista y docente Paula Rodríguez es finalista del ‘Premio Memorial Silverio Cañada 2021’ a la mejor primera novela negra publicada en español.



La terna donde destaca el nombre de Rodríguez lo integran también los escritores Marta Barrio, Guillem Morales y Miguel Ángel Oeste.



En tanto, Ana llurba, nacida en Córdoba en 1980 pero residente en Barcelona, está nominada al ‘Premio Celsius’ por ‘Constelaciones familiares’.



Prestigio

Las distinciones son concedidas anualmente en Gijón, España, por la Asociación Internacional de Escritores Policiacos (Aiep) en el marco de la ‘Semana Negra’ que la ciudad asturiana celebra desde 1988.



El festival entrega cinco galardones y una mención. Desde hace unos años se viene poniendo el acento en la poca representatividad en las ternas de los títulos producidos por mujeres.



El año pasado, el máximo galardón lo obtuvo la escritora española Berna González Harbour, que por unanimidad se quedó con el ‘Premio Hammett’ a la mejor novela de género negro en español publicada en 2019 por ‘El sueño de la razón’.



Antes de ello, Cristina Fallarás, ganadora en 2012 por ‘Las niñas perdidas’, era la única mujer en lograr el galardón en más de tres décadas de historia del principal premio que otorga la Semana Negra. El año pasado, al recibir la distinción, González Harbour resaltó: “Gijón que es un gran festival tiene muchas asignaturas pendientes en este sentido. Espero que no tarden tantos años en volver a dárselo a una mujer”.