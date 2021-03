Sky Rojo escala en la taquilla y divide opiniones

lunes 22 de marzo de 2021 | 6:00hs.

A horas de su estreno en Netflix, ‘Sky Rojo’ ya es el título más visto de la plataforma en Argentina y España.



Con gran aceptación del público, la súper producción de Netflix que tiene como protagonistas a Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer, está dando que hablar y ya suma fanáticos igual que detractores.



Y en el marco de este furor, los taquilleros actores dieron una conferencia moderada por la cantante argentina Nathy Peluso, en donde hablaron de las expectativas y los sentimientos que generan esta nueva serie. La emisión tuvo récord de audiencia.



“Estás como nunca, es un personaje que te hace elevarte, te hace mostrar cosas de vos que son increíbles. Estoy muy orgullosa de vos y te felicito amiga”, le dijo Peluso a Lali. Y la respuesta de la actriz emocionó a todos: “Muchas gracias, te quiero amiga”.



‘Sky Rojo’, es la nueva ficción de Netflix creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato de ‘La casa de papel’, que cuenta con ocho episodios de alrededor de 25 minutos cada uno. Y ya está confirmada una segunda temporada.



La serie narra la historia de Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado) que emprenden una huida en busca de su libertad mientras son perseguidas por Moisés y Christian, los secuaces de Romeo, el proxeneta y dueño del Club Las Novias.



Juntas, las chicas iniciarán una carrera desesperada en la que se enfrentarán a todo tipo de peligros y cuyo único objetivo será seguir vivas cinco minutos más.



La serie mezcla acción con escenas hiper violentas y un crudo drama, con la temática principal de la prostitución, la trata de personas y el sufrimiento de las víctimas por un lado y, en el otro extremo, el negocio sórdido y redondo de la prostitución avalado por el machismo, la corrupción y la voracidad carroñera de los clientes varones.



En palabras de Romeo, personaje interpretado por Asier Etxeandia: “No ganamos en siderurgia. No ganamos en minería. Pero ganamos en putas”, presume cuando explica que España es el primer país de Europa en consumo de prostitución.



El diario País de España, en un artículo publicado el día del estreno, el 19 de marzo, titulado ‘Sky Rojo, otra coartada para el machismo y la violencia’, reseña que “la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato para Netflix convierte cada bofetada, cada humillación y cada amenaza en un espectáculo, porque funciona”.



Por otro lado, La Nación calificó a la producción como buena, y expresó: “Cubiertas de sangre, expuestas a la vulnerabilidad de su atuendo de prostitutas y escapando de la muerte. Así se presenta el trío protagonista de Sky Rojo, una chica española, una argentina y otra cubana cuyo objetivo es la lucha por sobrevivir en contraste al sórdido submundo de la explotación sexual”.



El crecimiento de Lali

Con la serie ya en pantalla y ante el aluvión de críticas y miradas, Lali Espósito sentó posición y habló de la serie, de la exposición de su cuerpo y de la prostitución, temática que interpela a la sociedad actual.



Sobre el vestuario que debió usar relató: “no me podía tomar feliz un vaso de gaseosa porque era muy heavy (fuerte) el nivel de apretujamiento”, dijo la actriz sobre el vestido al cuerpo que utilizó en una escena que se filmó en el desierto.



Con respecto a cómo se preparó para hacer su personaje y si sintió algún tipo de presión, la actriz y cantante respondió: “Estamos todas aprendiendo a decir cuando estamos incómodas, o algo que no nos parece divertido ni bonito. Me parece que en la exposición física seguimos teniendo tabúes. Cada vez que tenía que ponerme en pelotas había una tensión”.



Y en otra declaración sostuvo que, “queremos contar, desde la aventura y la ensoñación, lo que nadie se atreve: el mundo del proxenetismo y la trata de mujeres. España es el primer país de Europa en consumo de prostitución, estos clubes existen y a estas chicas les pasan estas cosas”, afirmó.



Y marcó que, “todos somos hipócritas con el tema de la prostitución. Sabemos que está ahí, pero miramos para el costado. Nadie quiere hacerse cargo porque es engorroso, porque muchos tipos se van de putas y porque prefieren no tener que hablar sobre eso”, reflexionó en una entrevista con El País, donde se la resalta como ídola de la juventud, con más de 8 millones de seguidores en las redes y, por su militancia por la igualdad de género.



“En la vida hay balanzas y yo nunca quise equilibrarlas. No puedo conformarme con ser una artista a la que le va bárbaro y que no se mancha con los temas para que la gente la vea como alguien perfecto y hegemónico. Primero, porque nunca te van a querer todos; y segundo, porque prefiero que el público me siga con honestidad”, puntualizó Lali al ser consultada sobre cómo se tomó su público su activa militancia en favor de la aprobación de la Ley IVE de aborto legal en Argentina.