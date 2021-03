Municipalidad inicia sumario por acoso callejero

lunes 22 de marzo de 2021 | 6:04hs.

En la noche del sábado el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, hizo público a través de su cuenta personal de Twitter su decisión de instruir a su equipo en avanzar en medidas disciplinarias por una supuesta situación de acoso callejero que involucra a operarios del Servicio Público.



“Tomamos conocimiento de una situación de acoso callejero protagonizada por personal del área de Servicios Públicos de la @muniposadas”, reza en su red social.



En esa misma línea, grega: “Este tipo de comportamiento vulnera los derechos y la dignidad de la mujer, y representa un acto de violencia que no debe ser tolerado bajo ninguna circunstancia. Ordené a las autoridades del área a que tomen las medidas disciplinarias del caso, para sancionar en forma inmediata a los responsables”.



Al respecto, el responsable de la Dirección de Servicios Públicos del municipio, Alejandro Valenzuela, señaló en diálogo con El Territorio: “El intendente nos pidió que seamos contundentes al momento de tomar alguna medida”.



“Cada vez que un operario tuvo un desvío tratamos de que eso siga un mecanismo de pedido de informe y si se comprueba la denuncia, se toma una sanción disciplinaria”, explicó.



La joven agredida realizó una denuncia pública en las redes sociales con la publicación de un video donde expone a quienes les lanzaron comentarios fura de lugar, en tanto se desconoce si hubo una denuncia policial.



La publicación generó indignación entre las usuarias y usuarios de las redes que condenaron los hechos.



El sumario que contempla la investigación de lo ocurrido se abrirá hoy, según manifestó Valenzuela, dado que el hecho se registró en días no laborables.



“Entiendo que son repercusiones mediáticas, en redes sociales, lo que no quita que se haga algún tipo de denuncia. Lo que la chica denuncia es un comportamiento inadecuado hacia una persona en la vía pública”, aseveró el funcionario municipal.