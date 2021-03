Iguazú: voluntarios limpiaron el arroyo Tacuara

lunes 22 de marzo de 2021 | 6:04hs.

En el marco del Día Internacional del Agua, que se conmemora hoy, la agrupación Vecinos Sustentables Iguazú, llevó adelante la limpieza del un sector del cauce del arroyo Tacuara, más precisamente el sector que atraviesa la rotonda de acceso a la Ciudad de las Cataratas. La acción buscó recordar la importancia del líquido vital para el mundo y para ello recalcaron que es sumamente necesaria la concientización por parte de la comunidad acerca del daño que causa desechar residuos en el cauce de los arroyos, ríos y mares del mundo.



La convocatoria fue ayer a las 9 de la mañana. Allí un grupo de mujeres voluntarias se hicieron presentes pese a la inestabilidad del tiempo, y comenzaron a trabajar, por momentos bajo intensa lluvia.



Retiraron una serie de residuos que serían consideraron insólitos para la zona, ya que en cercanías al mencionado sector del arroyo no hay viviendas, sin embargo retiraron mucho residuo domiciliario del lugar.



“Al principio, pensamos que la tarea sería bastante fácil, ya que a simple vista había papeles, envoltorios y botellas. Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar y a escarbar en el barro y el agua, encontramos cosas insólitas entre la vegetación y nos sorprendimos, hasta partes de un andador de bebé y una cocina retiramos de ese sector”, indicaron desde la organización



Entre los elementos más llamativos también registraron gomaespuma, zapatillas, ojotas, suelas de calzados, adornos navideños, telas, hierros, termolares, ropas y partes de un ventilador de pie.



Todos estos elementos fueron luego retirados por uno de los colaboradores, quien los depositará en la planta de separación de residuos.



“La limpieza fue superficial, pero muy productiva, por un lado nos alegra haber retirado todas estas cosas del agua, pero por el otro nos entristece mucho saber que hay personas que no toman conciencia y continúan contaminando y arrojando basura a los arroyos”, recalcaron



La agrupación viene realizando una serie de actividades sustentables, como la implementación del ecopunto móvil una vez al mes, con el que no solamente buscan que los residuos finalicen en los lugares destinados para su disposición final, sino que fomentan la economía, circular ya que cuentan con una lista de personas que reutilizan ciertos materiales y los retiran en los ecopuntos.