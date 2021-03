Volver a las bases: redescubriendo el bambú

lunes 22 de marzo de 2021 | 0:00hs.

Enrique Daniel Borches, conocido en el ambiente de la música y del diseño como Quique, es de Ruiz de Montoya, se desempeña como docente técnico con título base en diseño industrial, compone música y forma parte de un grupo de “bambuceros” de Misiones, que realizan una cadena de producción “seriada” con un material muy accesible, estético, orgánico y resistente: el bambú.



En diálogo con El Territorio, Quique muestra parte de sus trabajos, su taller y la casa que se está construyendo con una combinación de técnicas ancestrales, techo vivo, y una estética que transportaría a muchos a la película Laguna Azul.“Hace seis años cuando estaba terminando la tesis de diseño industrial me di cuenta que no estaba de acuerdo con la forma en que había sido instruido para alcanzar ciertos conocimientos, y entendí que el mejor camino para acortar los tiempos y transmitir el conocimiento que fui aprendiendo con la calle era la docencia”, comienza su relato.



“Desde ahí con la vida del trabajo, hacer para el otro lo que uno ama, es lo que intento transmitir ahora cuando enseño sobre tecnología, procesos productivos, sistemas gráficos de presentación, dibujo técnico; siempre trato que la bajada de línea sea por los dos lados, para enfrentar la vida laboral y enseñar lo que significa ser independiente, elegir y comenzar por tu propios medios a hacer las cosas, el autodidactismo que tanto pregono a veces porque al fin y al cabo, terminé diseño industrial pero lo que me llevó a hacer lo que estoy haciendo que es construir objetos de bambú, fue meterme, probar, experimentar, investigar”.



Según Quique “el bambú es una fibra maderable, tiene algunos principios de funcionamiento de trabajo similar a la madera, usando gubias, no se usan clavos, hay una técnica ancestral presionando una pieza contra otra para evitar clavos, desde el punto de vista del diseño industrial fue como aplicar algunas características del trabajo seriado, de la producción en cantidades, con procesos estandarizados rápidos y automatizados si se quiere, pero en algo tan orgánico, tan natural y no tan recto como es el bambú. Entonces existe ese mundo de la tolerancia por un lado que hay que ajustar y quizás se transforma en un objeto artístico, artesanal, pero con una producción seriada, entonces seria un concepto de “neo artesanía” con el bambú que vengo planteando desde la tesis en diseño artesanal, neo artesanía: El Centésimo neo artesanal”.



En cuanto a perspectivas de venta en este diseño, manifestó que “los bambuceros de Misiones estamos en el proceso de mostrar lo que se puede hacer, estamos en ese proceso para conectar con el cliente que elige este tipo de trabajo para así tener la cadena armada, porque hay una cadena establecida, desde San Ignacio, Loreto, Ruiz de Montoya; en producción por metro y con tratamientos adecuados, entonces lo que falta es que el cliente valore mas para que ese proceso productivo adquiera un valor superior para que el colono que tiene su chacra se haga la batea y empiece tratar al material y empiece a vender como quien vende mandioca”.



Bambú en casa

El bambú es un material que puede perdurar mucho tiempo con los cuidados y tratamientos adecuados, “lo más importante es la época de cosecha, tiene que ser en luna menguante, en los últimos días de luna menguante, luego se deja avinagrar unos diez días, se deja en la mata parado, es el proceso de avinagrado en donde las hojas largan un vinagre dentro del bambú, digamos que exprimen su último jugo provocando un proceso de inmunización , dependiendo de la especie se le puede hacer un tratamiento térmico o un baño de inmersión con sales”, y aclaró “hay que tener en cuenta que a la hora del secado, debe realizarse en un lugar ventilado, que no le dé la oscuridad total y que siempre circule aire, no exponerlo al sol directo, si bien hay técnicas de secado al sol directo, no es recomendable , es importante que las tacuaras estén bien cosechadas, y el tallo debe ser mayor de 3 años, eso se nota cuando el tallo ya tiene un poco de hongos y líquenes que los manchan, que son el símbolo de que está listo para la cosecha”.



Hay varias especies de bambú y cada una requiere un tratamiento distinto, “el horno se utiliza dependiendo de la especie, la especie nativa y las tropicales no se tratan con tratamiento térmico, sólo la tacuara invasora china, que son 5 o 6, de ahí se derivan otras, lo ideal es plantar y esperar 5 a 7 años hasta que estén para cosecha, pero si la idea es cosechar en un ambiente de monte también se puede teniendo en cuenta la luna, sin hacer tala rasa, sino que hay que hacer poda, el bambú no es bueno cortarlo todo junto, si bien va a renacer y crecer, no le hace bien a la planta si se corta todo el bambusal”.



El comienzo

“La iniciativa de hacer un instrumento era mis ganas de viajar con alguna artesanía, de hacer algo con mis manos para poder viajar, recorrer otros países como Brasil, y buscando la conexión con la música salió un saxofón, estuve 7 meses en un proceso de prototipado donde estuve estudiando las escalas, las posibilidades de tocar, las formas, las técnicas, y construí eso en serie, y después fui perfeccionando hasta que ya podía hacer un saxo de cada nota musical, entonces volví a la Argentina para presentar la tesis final, recibirme de diseñador industrial y comenzar mi actividad con el bambú urgente”.



En cuanto a lo musical, “ese saxofón de bambú me llevó a conectarme también con la música, en este momento tengo una banda con la que toco que se llama Araucaria, toco el saxo y canto, además formo parte de un dúo de música electrónica llamado En sintonía, donde también toco el saxo y pongo música. Particularmente hago producción musical, estudié varios años producción y ahora hago tracks para escuchar y bailar”, expresó Quique.