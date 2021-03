Transformar el dolor en concientización

lunes 22 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Alan de León es un joven fotógrafo de 21 años que vive en San Pedro y le apasiona todo lo relacionado al arte. Su historia está cargada de fortaleza, ha sufrido de cerca la violencia de género en su entorno familiar y hoy se propuso transformar ese pasado doloroso en una acción concreta para concientizar y prevenir las violencias contra las mujeres.



Se trata de ‘Mode Rouge Renacer’, un cortometraje cuyo guión fue extraído del primer capítulo de una novela que comenzó a escribir, basado en hechos reales vivenciados por el propio artista.



“Yo en mi vida personal transité por esa situación y traté de sacar del dolor algo bueno. A mí me encanta escribir, tengo poesías, canciones y esta historia la escribí desde mi experiencia, quise hacer algo con todo ese dolor, algo positivo que fortalezca a las mujeres”, indicó sin lograr contener la emoción al hablar sobre su trabajo en una entrevista con El Territorio.



El audiovisual se estrenó en YouTube, en el canal de ADL Producciones, y presenta a Gretel Serfas como protagonista. Está disponible para su reproducción de forma gratuita.



Para no callar

Acerca de la necesidad de abordar la temática, el realizador expresó que “actualmente estamos ante el aumento de casos de mujeres que sufren violencia y lo alarmante de los números de femicidios en el país, es como que se está normalizando y en nuestro pueblo pasa que las mujeres se callan”.



La trama cuenta, a través de imágenes y música, una historia de violencia de género y la lucha de una mujer por escapar de esa dinámica, de esa relación donde hay violencia, “algo que no es sencillo”, remarcó el realizador.



“El mensaje es para todas las mujeres que sufren violencia, carga con un montón de significados, vemos el entorno doméstico donde más se ve la violencia, también hay un camino, y ella sale de una tumba, ella camina, renace de esa situación, buscando una luz en el túnel”, enfatizó.



Cuando la mujer alcanza la ruta halla una bandera roja, una metáfora de un nuevo futuro sin sufrimiento.



“Mode Rouge, traducido del francés quiere decir moda roja y cuando se relaciona con la violencia de género, hace referencia a la sangre derramada de tantas mujeres”, describió De León sobre la relación entre el título y la amplia presencia del color rojo en toda la historia.



“Es fuerte y emotivo a la vez, porque la mujer se pone la bandera en los hombros y decide caminar con seguridad en la ruta, significa que está dispuesta a luchar tanto por su vida como por la de mujeres que pasan por una situación igual, y no es fácil porque pasa que hay víctimas vulnerables que vuelven a caer”, reflexionó.



Rodaje a pulmón

El corto fue filmado desde julio hasta octubre del año pasado. El rodaje fue un gran desafío para el realizador, quien “no contaba con los recursos económicos que conlleva una producción audiovisual, entonces hicimos este capítulo”, precisó.



Y añadió: “Fue desafiante, no teníamos recursos, conté con la colaboración de una amiga, Gretel Serfas, que no trabaja como actriz, pero supo encarar el papel. Las locaciones fueron en el terreno donde vivo, cuyo contexto se encuadra con la historia. Fue algo muy casero, siguiendo cuestiones técnicas, hubo cambios pero siempre fiel a la idea original”.



El joven anhela mejores oportunidades para los artistas en el interior, mediante la puesta en marcha de proyectos referidos al arte o la cultura y cree que sería oportuno que más artistas puedan utilizar sus talentos para poner en tela de juicio otras tantas problemáticas, como por ejemplo la drogadicción.