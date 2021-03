Trump prepara su regreso en su propia plataforma

lunes 22 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump planea regresar a las redes sociales pronto, en “su propia plataforma”, luego que de sus cuentas de Twitter y otras aplicaciones fueran canceladas, dijo ayer un ex asesor.



“Creo que veremos al presidente Trump regresar a las redes sociales en probablemente unos dos o tres meses”, dijo Jason Miller al canal de noticias Fox News.



“Va a redefinir completamente el juego, y todos estarán esperando y observando para ver qué hace exactamente el presidente Trump, pero será su propia plataforma”, dijo Miller, quien ocupó altos cargos en las dos campañas presidenciales de Trump.



El uso provocador de las redes sociales por parte de Trump, una característica definitoria de su presidencia, atrajo a 88 millones de seguidores a Twitter.



A menudo usaba sus tuits para atacar a sus críticos, para despedir funcionarios o anunciar cambios significativos en las políticas.



Pero la red social canceló su cuenta @realDonaldTrump después de que la usara para alentar a sus seguidores a participar en el mitin que se convirtió en el violento asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.



Trump también fue suspendido de forma temporal o permanentemente por otras plataformas, como Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat.



Desde que dejó Washington para instalarse en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el ex presidente mantuvo un perfil relativamente bajo, en gran parte relegado a emitir comunicados de prensa ocasionales.



“Esta nueva plataforma va a ser grande, y todos lo quieren; él traerá millones y millones”, vaticinó el ex asesor.