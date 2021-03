El hispanohablante reconoce 30.000 palabras de media

Estimar el vocabulario de una persona con total precisión es una quimera, y todos los datos que se han podido proponer hasta ahora sobre esto son, en el mejor de los casos, buenas aproximaciones. La razón del poco éxito de las estimaciones de vocabulario radica en la maravillosa capacidad del cerebro humano para utilizar los recursos lingüísticos para la creación y modificación de palabras. Sabemos que cálculo es un cómputo hecho mediante operaciones matemáticas. Por tanto, sabemos que calcular es realizar esa acción, que calculadora es la persona o máquina que la realiza, y que calculable es aquello que puede ser calculado. También sabemos que calcularé corresponde al futuro, y que calculé corresponde al pasado. Y sabemos que un individuo puede ser calculador, pero si son dos o más, serán entonces calculadores.



Sin movernos demasiado de un mismo punto de anclaje léxico, podemos comprobar el conocimiento exponencial de palabras concretas que podemos tener utilizando mecanismos simples de flexión y derivación morfológica. Y así, podemos darnos cuenta de lo complejo que resultaría determinar el vocabulario conocido por una persona si quisiéramos, por ejemplo, medir todas las formas verbales del verbo calcular. ¡Calcúlelo usted!



Para tratar de conquistar este terreno de conocimiento quimérico y acercarlo a la realidad, otra opción más efectiva podría ser poner a prueba todas las palabras incluidas en el diccionario. En el ámbito lingüístico, a esas entradas se les conoce como lemas. (...) Si nuestra lengua estuviera totalmente representada en un diccionario y si el número de lemas recogidos fuera manejable, no sería difícil poner a prueba a la población con todas esas palabras. (...) Pero ni todas las palabras conocidas por los hablantes están recogidas en el diccionario, ni el número de palabras que sí están recogidas es manejable.



(...) Gracias a los estudios psicolingüísticos a gran escala (llamados megaestudios) y al apoyo de las redes sociales y las plataformas en línea, hoy estamos un paso más cerca de resolver estas incógnitas. (...)





Vocabulario en español

En 2020, y gracias a la colaboración de investigadores de la Universidad Nebrija, el Basque Center on Cognition, Brain and Language y la Universidad de Gante, vio la luz un estudio que, por primera vez, permitió estimar el vocabulario conocido por los hablantes de español. Para poder calcular esta estimación del léxico conocido, el equipo coordinado por quien firma este artículo reunió los ingredientes necesarios para elaborar la receta del éxito. Primero, seleccionaron más de 45.000 palabras del español. Después, diseñaron una tarea clásica en psicolingüística denominada decisión léxica visual: cada persona vería en la pantalla una serie de cadenas de texto, y debía decidir si lo que se presentaba era una palabra real del español o si, por el contrario, era una palabra inventada (pseudopalabra). En pocas semanas, cerca de 170.000 hablantes nativos de español de 19 países diferentes completaron el juego.



Según las estadísticas generales, el ciudadano medio es una persona de alrededor de 45 años. ¿Cuántas palabras conocerá esa persona? Con cierta variabilidad debida al número de años que haya podido estar en el sistema educativo, a si es hombre o mujer y al número de lenguas que pueda hablar, la respuesta no nos dejará indiferentes: unas 30.000 palabras. Es decir, dos tercios de las palabras recogidas en el Diccionario de la Lengua Española.



El factor con mayor impacto en el nivel de vocabulario de las personas es su edad. Como es lógico, durante la primera parte de nuestra vida es cuando el crecimiento del número de palabras conocidas crece exponencialmente. Así, a lo largo de la infancia vamos poblando esa tabula rasa léxica inicial hasta llegar a la juventud con la capacidad de reconocer alrededor de la mitad de las palabras de nuestro diccionario (unas 25.000 palabras a los 25 años). Curiosamente, y en contra de lo que intuitivamente algunos pensaban, el nivel de vocabulario aumenta con la edad, llegando a alcanzar las 35.000 palabras a los 80 años.



Otro factor directamente relacionado con el anterior y con un peso determinante es el nivel educativo que han alcanzado. Cuantos más años de educación formal atesore una persona y cuanto mayor sea el nivel educativo superado, mayor será también su nivel léxico. Este hallazgo coincide con los resultados de los estudios que muestran que el número de años que una persona pasa en el sistema educativo es un factor crítico para su nivel intelectual, extendiéndolos también al nivel léxico.



Por último, otro de los descubrimientos más sorprendentes, y que coincide también con los hallazgos de los equipos de otros países, es que el tamaño del vocabulario aumenta con el conocimiento de otras lenguas. El conocimiento del léxico español aumenta de manera lineal en función del número de lenguas que hable una persona. Aprendemos palabras nuevas constantemente. A veces, aprendemos de manera voluntaria. Otras veces aprendemos de manera accidental, tal vez sin darnos cuenta. Así, en la época de la desescalada de los efectos del coronavirus, combinamos días laborables llenos de videollamadas de teletrabajo con tiempo de ocio durante el finde. Hace unos años, poca gente conocía estos términos. Hoy, casi todos los usamos.