River se floreó en Mendoza: 6-1 al Tomba

domingo 21 de marzo de 2021 | 6:05hs.

River humilló a Godoy Cruz en Mendoza, le ganó 6-1 y se acercó a los puestos de arriba en la zona A de la Copa Liga Profesional. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo contó con la excelente actuación del colombiano Rafael Santos Borré, quien convirtió cuatro goles.

El Millonario impuso sus condiciones desde el principio y encontró la ventaja de manera prematura. A los seis minutos, Paulo Díaz avanzó con la pelota y la cedió para Agustín Palavecino, quien se lució con un pase filtrado para la posición de Matías Suárez. El ex Belgrano no fue egoísta y, en lugar de patear al arco, habilitó a Santos Borré por el medio. El colombiano no tuvo más que empujar la pelota a escasos centímetros de la línea para marcar el 1-0.

La intervención de Palavecino en la jugada del gol dejó en claro por qué Marcelo Gallardo lo puso como titular desde la fecha pasada.

La segunda conquista no tardó en llegar. Sobre los 14’ el conjunto de Núñez elaboró otra gran jugada en ataque. Esta vez fue Julián Álvarez, que ingresó para este partido en lugar de Jorge Carrascal, quien se escapó por la derecha y mandó el centro para la entrada en solitario de Matías Suárez.

River era una aplanadora y las cosas le salían con una facilidad poco usual ante un rival que no presentaba ninguna resistencia.

A los 19’, Vigo habilitó a Álvarez y este intentó un pase al área que terminó en una pifia. Ni siquiera esa falla privó a River de una nueva conquista: la pelota derivó en Borré, que celebró la tercera conquista del Millonario y la segunda de su cuenta personal.

La pasividad del Tomba era total. Los de Gallardo movían la pelota de una lado a otro ante un rival que parecía haber tirado la toalla cuando recién iban 22 minutos de juego. Álvarez se escapó ante la marca de los últimos hombres del Tomba y se fue solo hacia el arco. Eludió al arquero y dispuso el 4-0 con gran tranquilidad.

El quinto fue a los 36’. Vigo mandó el centro desde la derecha y encontró bien posicionado a Borré, que selló su hat-trick. River se fue al descanso prácticamente con la tranquilidad de ya tener la victoria en el bolsillo.

El complemento comenzó con la misma tónica que el primer. Sólo tres minutos tardó Borré en marcar el cuarto gol propio y el 6-0 de River, luego de una nueva asistencia de Álvarez.

El Tomba con un poquito de amor propio logró el descuento a los 31’ mediante un disparo inatajable por bajo al palo izquierdo de Armani por parte del ingresado Valentín Burgoa.

Fue una exhibición del equipo de Gallardo, que ahora se acomoda en la zona A.

“Hicimos un gran primer tiempo; fueron 25 minutos a un alto nivel. Cuando hay predisposición de manejar la pelota y de recuperarla si no la tenemos, a los rivales se les hace difícil”, remarcó el capitán Enzo Pérez tras el partido.

“Esto es la mentalidad que transmite Marcelo (Gallardo), es nuestra forma, nuestra identidad de no parar, de seguir e ir en busca de más. Todos estos años lo fuimos haciendo”, cerró.