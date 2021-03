El pedido de Mirko a su papá Marley

domingo 21 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Desde que nació Mirko, Marley comparte divertidos momentos junto a su hijo en las redes donde deja espiar un poco de la intimidad de su hogar y enternece a sus seguidores con sus desopilantes conversaciones.

Pero esta vez el conductor de Minuto para ganar compartió en vivo un pedido especial que le hizo su pequeño y logró tocar su corazón: “Yo estoy teniendo un problema con Mirko últimamente y es que no tengo forma de irme de casa sin que sea un escándalo”, comenzó diciendo. “Mirko me dice ‘no quiero que te vayas a trabajar’, entonces yo le respondo ‘me tengo que ir a trabajar porque hay que comprar la comida’”, agregó, entre risas. Fue entonces que Marley confesó: “Yo le digo que tengo que ir a trabajar para comprar comida y me dice ‘pero ya hay comida. Yo quiero ir a trabajar a Minuto para ganar’”.