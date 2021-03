Herencia de riendas libres

domingo 21 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Peteco Carabajal, quien junto a sus hijos Homero Carabajal y Martina Ulrich conforma el terceto Riendas Libres, embarcado en una Gira de los 100 pueblos, admitió que esta serie de recitales “obedece a una cuestión casi de urgencia tras un año sin trabajar”.

“Si antes cobrábamos 100 ahora cobramos 1 y pasamos de actuar para miles a hacerlo para 80 personas, pero es algo que hacemos sin vergüenza, sin medir y con altura artística”, aseguró a Télam.

A los 64 años, el músico, cantante y compositor santiagueño que legó al repertorio de la música popular obras de la talla de Como pájaros en el aire, Viejas promesas, La estrella azul, Perfume de carnaval y Digo la mazamorra, tiene nuevo desafío. El proyecto se lanzó en 2017 y a finales de ese año publicó su álbum debut El amor como bandera, con una apuesta sonora que sintetiza tradiciones y novedades.

Como parte de este tour llegan al Teatro El Nacional ¿Eso cambia en algo la propuesta de Riendas Libres?

Hacer un teatro no es algo diferente a lo que hacemos en todos los pueblos. Tocamos con guitarras y bombo y dándole mucha importancia al repertorio que arranca desde mis primeras composiciones, lo que grabamos en nuestro primer disco y algunas canciones nuevas como la dedicada a Diego Maradona.

¿Como una segunda parte de “La canción del brujito” de 1986?

Aquella canción estaba dirigida a la gracia que reciben algunas personas. En el caso de Magia maternal y a partir de una muy linda melodía que trajo Homero se me ocurrió imaginar un encuentro espiritual entre Maradona y sus padres, donde y ya no está el jugador ni el famoso ni el coro que lo viva. Y ellos le proponen: “Ya no cargues la cruz/ya basta de ese peso/Escapemos al fin hacia el universo”. Siento que la pude escribir porque me impactó y lloré mucho por la emoción que me produjo su muerte y así cierro toda una historia con él.

¿Volver al escenario incluyó la necesidad de reencontrarse con el público?

Lo material era lo más urgente porque cuando hicimos los streaming nos sentimos muy bien por juntarnos y tocar y artísticamente fue buenísimo para nosotros, pero faltó poder aportar unos pesos para la economía familiar y para, por ejemplo, terminar nuestro segundo disco que ya está todo grabado pero no pudimos avanzarlo por falta de medios. Hoy con esta gira se juntan las dos cosas y es importante para todos y allí dónde vamos, el público lo recibe agradecido.

¿Qué significa tocar con tus jóvenes y talentosas descendencias?

A mí me ha dado la posibilidad de seguir experimentando para poder cantar totalmente libre y con los ojos cerrados y a gran velocidad. Con ellos puedo entregarme así y no me van a dejar caer porque están a la altura con mucha creatividad y mucha idea andada juntos. Ellos me revitalizan y me dan la posibilidad de equilibrar lo que tengo yo, que es la experiencia y un mayor conocimiento sobre lo que llamamos tradición. El trío tiene mucho matiz pero suena bien y suena fuerte, como una sola guitarra de 40 cuerdas.

¿Cuál es el aporte al folclore de hoy?

A mí me parece que una de las cosas fuertes o importantes que tenemos es el repertorio y es fuerte porque nosotros tratamos de profundizar, de dejar una referencia porque sabemos cómo es cada ritmo y cómo puede llegar a ser una canción. Hemos podido madurar entre una forma de cuidar bien de qué se va a hablar y en qué apoyarnos para entregar un mensaje para mucha gente en todo el mundo, no queremos una canción que la industria marque por dónde deba ir.

Construís una nueva trinchera...

De pronto estamos escuchando que en el llamado rubro folclórico está mucho la onda de latinizar el estilo y nosotros tratamos de que no haya eso en nuestro repertorio ni tampoco cantarle a una relación que cosifica a la mujer.

Se da una paradoja industrial que apuesta a una mezcla híbrida que iguala todo.

Totalmente. Ojalá que lo que hago se escuche en México y en otro lugares pero no porque yo haga algo que ellos consumen sino porque allí les interese apreciar lo que yo hago.