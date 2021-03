Cristian Álvez no pudo terminar la primera final de la Fórmula Renault 2.0

sábado 20 de marzo de 2021 | 18:53hs.

El joven piloto misionero Cristian Álvez (MS Racing) no pudo terminar la primera final de la primera fecha de la Fórmula Renault 2.0, que disputó en el circuito N°9 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

El día comenzó complicado ya que la lluvia se hizo presente y cambió los planes previstos.

En ensayo matinal solo pudo dar 6 vueltas al trazado de 3353 metros de extensión y los entrenamientos fueron muy cortados por las banderas rojas.

A la hora de clasificar y sobre una persistente lluvia, el misionero no pudo cerrar una vuelta ya que sufrió un despiste y quedó a un costado de la pista sin tiempos.

Así el piloto de 20 años tuvo que largar desde la última posición. Con piso seco pero en una pista muy complicada por el barro que quedaba de los autos que se iban a fuera, salió a recuperar terreno. En la segunda vuelta, llegó a la zona del curvón, perdió la cola del auto y tuvo un fuerte despiste, destruyendo la parte trasera del auto, con el abandono correspondiente.

Por prevención el misionero fue trasladado al hospital del autódromo donde se le hicieron todos los estudios de rigor y luego de una hora de estar en observación recibió el alta.

Paralelamente el MS Racing esta trabajando en reparar el auto y ver si se puede ser de la partida en la segunda final que se disputará mañana a las 11.

“Un día muy complicado. Tuvimos que cambiar toda la puesta a punto del auto, por la lluvia, condición en la que nunca había corrido. El ensayo buscamos ver cómo quedó el auto. En la clasificación no pude cerrar la vuelta y tuvimos que largar desde el fondo. En la final veníamos recuperando, pero creo que pise la parte sucia de la pista porque me saca la cola y salgo disparado para afuera y no pude hacer nada. Tengo un poco de dolor pero si reparamos el auto la idea es estar mañana para seguir sumando experiencia”, explicó Álvez.

La actividad para la Fórmula Renault 2,0 finalizará mañana con la segunda final que se pondrá en marcha a la 11 y se podrá ver por la pantalla de TyC Sports.