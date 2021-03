El Patrono y una reflexión

sábado 20 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Ayer se celebró a San José, patrono de los trabajadores, los artesanos y de Posadas. En un contexto especial y a 150 años de la declaración del santo como padre de la Iglesia, esa figura paternal fue la que destacó el obispo Juan Rubén Martínez como una de las mayores virtudes de José. Mientras muchas naciones eligen celebrar el día del padre en esta efeméride santoral, Martínez reclamó que no hay suficiente reflexión sobre el rol paternal. “La paternidad no la reflexionamos tanto y en esto incide un flagelo que tenemos que es el machismo. El machismo no ayuda porque muchas veces implica que el rol del padre o sea muy autoritario o no lo cumpla por abandono. Sin embargo es clave para los niños”, adujo.