Museo regional Aníbal Cambas 81 años de compromiso con la historia y el patrimonio de la región

En su primer aniversario, el 20 de marzo de 1940, la Junta de Estudios Históricos de Misiones inauguraba el Museo Regional que hoy lleva el nombre de Aníbal Cambas.

El Museo funcionó siempre en el edificio de Alberdi al 600, en el Parque República del Paraguay, propiedad de la Municipalidad de Posadas que lo cedió en comodato -renovado hace pocos años- a la Junta.

De estilo ladrillero, contaba con una gran sala central y dos a los costados, más las instalaciones sanitarias. El salón central, por su gran tamaño, permitía distintas divisiones o sectores para exhibir las colecciones, demarcados por altas vitrinas de madera que habían sido cedidas por la Biblioteca Popular Posadas.

Los sectores, conocidos como salas, llevaban nombres de personalidades destacadas de Misiones, como Julio César Sánchez Ratti (quien se desempeñó durante cuarenta años como director del reservorio), exhibía objetos de las culturas Altoparanaense, Eldoradense y Guaraní, objetos de la época jesuítica, de la Guerra de la Triple Alianza y del repoblamiento misionero; también una gran colección de armas.

Las principales colecciones etnográficas fueron incorporadas mediante el esfuerzo del científico alemán Federico Maynthuzen, miembro honorario de la Junta, que falleció en Paraguay en abril de 1949 y por eso se decidió honrar su memoria designando con su nombre una de las salas. Se eligió la que exhibía la colección donada por él, consistente en objetos materiales de la cultura guayakí y de la simbiosos mataco-guayaki.

En tanto, la Félix de Azara fue inaugurada el 8 de abril de 1941. Sus primeras colecciones se deben al naturalista y taxidermista europeo Adolfo Neunteufel, quien fue contratado por la Junta para preparar mil ejemplares de la fauna misionera destinados a la Sala de Ciencias Naturales. La sala exponía colecciones de diferentes animales taxidermizados, y mariposas de Misiones.

Constante fue la preocupación de los integrantes de la Junta por dotar al Museo de instalaciones cómodas. Así, en la década del ’80 se evidenció esa preocupación con mayor intercambio de ideas en las reuniones y correspondientes gestiones ante diferentes organismos.

Será en la primera década de este siglo XXI cuando se comience a tratar la posibilidad de construir un edificio nuevo, de estilo moderno y adosado al existente, que fue diseñado por el arquitecto Alejandro Rodríguez de la Dirección Provincial de Arquitectura. La remodelación y las nuevas instalaciones consistentes en dos paneles de tres pisos cada uno, fueron inauguradas el 17 de marzo de 2016, fecha en la que el museo reabrió sus puertas después tras varios años cerrado.

En la actualidad las modernas salas, montadas según los criterios de la nueva museografía, son: Primeras Culturas: que exhibe colecciones correspondientes a las culturas Altoparanaense, Umbú y Eldoradense. Aché Guayakí: colección donada por Federico Mayznthuzen, de objetos pertenecientes a los Aché-guayakí. Cultura Guaraní: una sucesión temporal sobre esta cultura, antes, durante y después (actualidad) de la conquista. La sala Misiones Contemporánea I fue la última en inaugurarse y permite al visitante recorrer la historia regional desde la expulsión de los jesuitas hasta principios del siglo XX.

Además, el Patio de las Areniscas exhibe enormes restos de estructuras arquitectónicas de distintos pueblos jesuíticos.

Mientras, está en plena preparación la exposición de la sala Misiones Contemporánea II.

Por otra parte, el Museo también presenta espacios destinados a talleres y muestras temporarias y un moderno auditorio para actos de diversa índole.

El 2020 fue muy especial. Cumplíamos 80 años y nos preparábamos para ofrecer un gran acto cultural, en el cual se dejaría inaugurado el mural Belgrano en el litoral, fruto de del concurso Paredes que narran historias, con la obra ganadora de la artista Miriam Krause. La pandemia del Covid- 19 nos sorprendió a todos, obligándonos a quedarnos en nuestras casas, y seguimos así cuando ya ha llegado el aniversario 81.

Pero decidimos seguir trabajando y aprovechar el tiempo sin visitas escolares, sin público turista, sin prácticas de los estudiantes de la carrera de Turismo de la Unam, para continuar organizándonos, porque nos falta mucho.

En horarios reducidos, en días pautados para no encontrarnos todos juntos, seguimos con nuestro inventario (digitalizado e impreso) de las colecciones y objetos que, generosamente, nos hicieron llegar en este tiempo de pandemia. Hasta el momento, la cantidad de objetos inventariados suman un poco más de 1800, teniendo cada pieza su ficha particular con numeración correspondiente, fotografía y descripción. Aún quedan muchas piezas para ser incorporadas. Los objetos no expuestos son ubicados, previa confección de repositorios adecuados, en los diferentes depósitos.

A su vez, iniciamos una tarea desafiante: confeccionar los catálogos por salas, para poder subirlos a Facebook y así, cada interesado, pueda conocer con qué contamos y qué ofrecemos, qué preservamos del patrimonio cultural misionero.

Desde el Área Multimedia se realiza el registro fotográfico de toda acción del museo, y el inventario multimedial (imágenes y videos). De esta manera, nos comunicamos permanentemente a través de Facebook/museoacambas, para informar sobre las actividades -como Junta y Museo-, efemérides y hechos históricos de Posadas, Misiones y la región.

Durante el periodo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo) también se realizó una serie de videos, con motivo del 80 Aniversario, en los cuales contamos el origen de nuestra marca, mostramos -en forma de visita digital- las diferentes salas. Todo ew+stá disponible en la red oficial de la institución, para acercarnos a la gente, para que no nos olviden.

Asimismo, nos sumamos a Museo 360, un Proyecto llevado adelante por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de la Dirección General de TIC, que tiene por objetivo dar a conocer los distintos museos de la provincia a partir de un recorrido en 360º por cada uno de ellos. El trabajo comenzó en el 2020, y finalizará en los próximos meses. Subido a diferentes páginas, permitirá a toda persona interesada, hacer su propio recorrido virtual por el Museo Cambas en 360º.

Por otro lado, la Biblioteca Clotilde González de Fernández Ramos, que también depende de la Junta, es un reservorio especializado en historia americana, argentina y, especialmente, regional; Dentro de ella se ubican la Hemeroteca y el Archivo. La primera contiene colecciones de los Diarios La Tarde, El Eco de Misiones, El Pueblo, y ejemplares de El Día, y revistas de época. El archivo conserva documentos y fotografías.

Cabe mencionar que en el 2020 comenzó la ampliación del edificio del museo, con la finalidad de tener nuevos espacios destinados a esta biblioteca y brindar una mejor accesibilidad a la misma. Se hizo el cerramiento del subsuelo y, a principios de este 2021 se realizó el traslado del fondo bibliográfico y el mobiliario de la biblioteca (que estaba ubicada en el segundo piso del museo).

Este nuevo espacio brinda una óptima utilización de la luz natural y fácil acceso sumados a los servicios de siempre.

Actualmente se trabaja en la puesta a punto de la nueva sala de consulta y en el protocolo de prevención para la atención presencial de usuarios. Por el momento se atienden consultas y pedidos por los siguientes medios: Facebook Biblioteca Clotilde González de Fernández y correo electrónico [email protected]

En pandemia, aislados, cuidándonos y cuidando a los demás, el Museo Regional Aníbal Cambas, estará celebrando sus 81 años. Quienes tenemos el orgullo y el placer de dedicarnos a él, esperamos seguir ofreciendo a la provincia de Misiones una exposición amena, didáctica, con contenido y sentido, dentro de un continente nuevo, moderno y más amplio, una atención cálida y respetuosa. Para que la obra cultural, iniciada por los fundadores de la Junta con generosidad, humildad, compromiso con la historia y el patrimonio regional, perduren por muchos años más.