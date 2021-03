Todo agendado

sábado 20 de marzo de 2021 | 6:01hs.

Carlos Marczuk busca su once ideal para el debut. foto: Sixto Fariña

Ayer se sorteó el fixture del torneo Federal A y Crucero debutará el fin de semana del 11 de abril ante Juventud Unida de Gualeguaychú en el Andrés Guacurarí de Santa Inés.

El certamen comenzará el segundo fin de semana de abril y la primera etapa irá hasta el 31 de octubre, cuando se dispute la 30° fecha del grupo que integran, además del Colectivero y los entrerrianos, Boca Unidos, Central Norte, Defensores de Pronunciamiento, Gimnasia (CdU), Sportivo Las Parejas, Racing (C), Douglas Haig, Chaco For Ever, Sarmiento (R), Gimnasia y Tiro, Defensores de Belgrano (VR), Sportivo Belgrano de San Francisco y Unión (S).

Los primeros de cada zona jugarán una final por el primer ascenso a la Primera Nacional. Del 2° al 8° de cada grupo clasificarán a la Primera Fase Eliminatoria.

Los 7 ganadores de la Primera Fase Eliminatoria y el perdedor de la primera final por el ascenso se emparejarán y jugarán mano a mano hasta una segunda final por otro ascenso.

Con nuevo refuerzo

Ayer Crucero confirmó la incorporación de un nuevo refuerzo para el torneo Federal A y se trata del defensor bonaerense Gastón García.

El futbolista de 25 años llega para pelear un lugar en la zaga del Colectivero. García comenzó su carrera en All Boys y su último club fue Flandria.

Además, Crucero tendrá otro amistoso hoy, cuando se mida a Chaco For Ever en Resistencia, durante la mañana (no confirmaron horario).

El conjunto misionero disputó el miércoles dos partidos ante Sarmiento, también de Resistencia, que terminaron con victorias por 1-0 y 4-0 para el equipo dueño de casa.