Sequía propició una baja en las notificaciones por dengue

sábado 20 de marzo de 2021 | 6:04hs.

En medio de la pandemia de Covid-19, con un registro de casos en crecimiento en Misiones, en la ciudad de Posadas se están realizando bloqueos ante casos sospechosos y confirmados de dengue, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

La provincia atravesó durante 2019/2020 uno de sus peores brotes de la enfermedad con la circulación de tres de las cuatro cepas de dengue (DEN-1, DEN-1; DEN-2 y DEN-4,), sin embargo, durante esta temporada se reciben menos cantidad de notificaciones a causa de la falta de lluvias respecto de las mismas semanas epidemiológicas de aquel período.

“Hasta ahora está controlado. Cuando hay sequía influye en que pueda disminuir el foco porque cuando tenemos períodos de mucha lluvia es impresionante la cantidad de casos que aparecen”, sostuvo Liliana Arce, directora de Epidemiología de Posadas en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Arce señaló además que por día se reciben entre ocho y doce notificaciones por casos sospechosos pero que podría ser mayor ya que se trabaja en conjunto con Salud Pública y que los casos confirmados que se registran desde su área son 20, “pero este número podría ser mayor porque es un trabajo en conjunto entre distintas áreas”. En esa misma línea, agregó: “Este año estamos mejor porque lo que tuvimos el año pasado fue un brote epidémico; el dengue es una enfermedad endémica así que siempre va a estar presente y por eso hay que trabajar en la prevención”.

Para evitar que la situación se salga de control, a diario se realizan tareas de concientización, visibilización y descacharrado para disminuir lo máximo posible los criaderos de mosquitos de los domicilios.

“Este año viene más tranquilo, recién en febrero-marzo comenzó a aumentar el número de notificaciones. Nosotros estamos alerta no sólo a casos positivos sino también los sospechosos, acudimos al lugar y se hace el bloqueo, control focal que es ir casa por casa para constatar si tienen criadero y se hace su eliminación para después fumigar en todas las viviendas aledañas al caso”, detalló.

Arce hizo hincapié en no descuidarse en el uso de repelentes sobre todo en Semana Santa donde la gente se mueve y viaja más por la provincia. “Esto va a seguir por marzo, abril y mayo y ahí tendría que descender la curva pero incluso con el frío es importante estar alerta y no dejarlos estar, estar atentos no sólo por el Covid-19 sino también por el dengue”, dijo.

Por otra parte, agregó: “El dengue es una enfermedad endémica así que siempre va a estar presente y por eso hay que trabajar en la prevención. Si bien una vez que aparecen los casos nos ocupamos, es importante la concientización del ciudadano, si no nos cuidamos entre nosotros será difícil el control de la enfermedad”.

Arce alertó que al ser una enfermedad cíclica, cada cuatro años se reportaba un nuevo brote, no obstante, esa brecha en el tiempo se acorta cada vez más y los episodios se darán con frecuencia.