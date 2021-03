Lali González, feliz de llegar a la TV argentina

sábado 20 de marzo de 2021 | 6:00hs.

A un año del inicio de la pandemia de Covid-19, en la Argentina se reactivó la producción de ficciones y Polka presenta su mayor apuesta 2021 para eltrece. A días del arranque de las grabaciones de la súper producción La 1-5/18 (somos uno), la actriz paraguaya Lali González ya es una de las confirmadas en esta tira -protagonizada por Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe y Agustina Cherri- que promete, y mucho.

Si bien La 1 será el primer papel que Lali interpretará en la televisión local, su rostro se vio en varios filmes locales como Lectura según Justino (2013), El hijo buscado (2013), El jugador (2016), Gracias gauchito (2018) y Los que vuelven (2019), además de su recordado papel de Liz en la multipremiada 7 cajas (2012), un hito del cine guaraní.

El último desafío fue al filmar en plena selva misionera Los que vuelven, el filme de terror de Laura Casabé, con un embarazo bastante avanzado. ‘‘Lo más complicado fueron las escenas finales, ya muy embarazada tenía que caminar por piedras, agua, y estaba muy miedosa”, había contado.

Ahora, en diálogo con Hernán Khatchadourian, de Ciudad, Lali reveló lo contenta que está de volver al país a trabajar en esta nueva tira, que se comenzará a grabar a mediados de abril, y en donde “se cuentan historias de mujeres reales”.

-¿Cómo surgió esta oportunidad de trabajar en “La 1”?

-Me llamaron directamente los productores, que habían visto mis anteriores trabajos en cine, y me dieron el guión para que lea. Yo filmé varias películas en la Argentina, aunque esta será la primera tira que grabe aquí.

-¿Qué es lo que te llamó la atención de “La 1” como para aceptar el papel y dejar tu país para venir a trabajar tan lejos de tu hogar?

-Lo que más me gustó es que en este proyecto se cuentan historias de mujeres reales. Al leer los libros que me enviaron sentí que las historias están contadas con un profundo respeto no sólo por las mujeres y sus historias, que no son lejanas a nuestra realidad.

-¿Y qué podemos saber sobre tu papel que nos puedas adelantar?

- A mí me toca contar la historia de una paraguaya, que más allá de la nacionalidad, vive en una villa con todas las experiencias que eso conlleva.

-¿Y cómo te sentís al regresar a la Argentina?

- Estoy encantada de volver a la Argentina. Acá tengo muchas personas conocidas que me hacen sentir como en casa, e incluso voy a volver a ver a colegas y amigos de Paraguay como Nico García, con quien trabajé en 7 cajas y también locales como Luciano Cáceres, Bárbara Lombardo, y otros más.

-¿Cómo va a ser tu estadía en la Argentina? ¿Filmás toda la semana y regresás con tu familia, o te quedás a vivir en el país?

- Ya me mudé acá con mi familia y me voy a quedar hasta diciembre, cuando termine la tira porque sino sería imposible llevarla adelante. Pero estoy muy contenta de volver a este país y más de poder interpretar un papel tan importante como el que voy a hacer.