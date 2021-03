Andando descalzos y tranquilos

sábado 20 de marzo de 2021 | 6:00hs.

El grupo Andando Descalzo se reencontrará con su público en vivo el próximo domingo en el Hipódromo de Palermo, tras un año de ausencia obligada de los escenarios que fue aprovechado para enfocarse en un nuevo trabajo de estudio de inminente aparición, del que ya se lanzó el tema “Vas a ver”, acompañado de un video.

Los meses de aislamiento social no parecieron ser un impedimento para la banda oriunda de Mataderos que fusiona el rock, el ska, el reggae, la cumbia y ritmos rioplatenses, cuyo aceitado funcionamiento tras 25 años de historia le permitió avanzar en nuevas canciones, a pesar de la distancia física.

“Yo creo que el oficio que tenemos nos permitió disfrutar de esta situación experimental”, comentó a Télam su líder Juani Rodríguez, al reflexionar sobre el novedoso método de trabajo para el grupo, a partir del armado de maquetas surgidas del intercambio de audios con diversas ideas.

“Te das cuenta que el grupo humano es lo más importante para continuar un proyecto. En momentos difíciles, lo que uno rescata siempre es la parte humana. Cuando las cosas se empiezan a complicar, el apoyo del compañero es lo que hace que uno sienta que está en el lugar correcto”, amplió el vocalista.

En ese contexto surgieron las canciones que formarán parte de la producción que sucederá a “Media vida”, de 2018, de las cuales apenas unas pocas sonarán en vivo mañana

“En el show, que va a durar dos horas, vamos a meter tres canciones nuevas, pero no más. Vamos a hacer un repaso de lo que es Andando. No quisimos meter mucho más porque la gente quiere escuchar las canciones de siempre. Por eso tampoco nos vamos a poner a versionar mucho”, explicó Juani.

Y amplió: “Vamos a tener el bloque íntimo y arrabalero que siempre tiene Andando, que es con bandoneón y toda esa movida, y estamos armando un popurrí de lo que es el grupo. Tenemos muchas ganas, mucha ansiedad. Estamos trabajando con muchos ensayos para el show. Es un escenario hermoso, increíble, y lo queremos aprovechar”.

Sin embargo, no faltará “Vas a ver” entre las novedades, un anticipo que fue lanzado junto a un videoclip grabado en el Club Cárdenas de Mataderos, en el que se refleja la labor social que realizan las instituciones deportivas barriales como espacios de contención.

En diálogo con Télam, Juani Rodríguez dio detalles sobre la metodología de trabajo aplicada durante el aislamiento social y sobre los próximos pasos del grupo que completan Pablo “Bocha” Otero, en teclados; Ariel Paladino, en guitarra; Maximiliano Suppa, en percusión; y Carlos Quinteros, en batería.

En 2020 cumplieron 25 años y se quedaron sin festejos por la pandemia. ¿Había algo planificado?

- Juani Rodríguez: No estaba en los planes porque la prioridad estaba puesta en el disco. Habíamos arrancado el año componiendo y el esfuerzo estaba ahí. Nunca habíamos compuesto tantas canciones para un disco. En todo caso, lo que sí cambio fue la manera en que luego tuvimos que seguir trabajando el disco.

¿Cómo les resultó esa manera novedosa de trabajar a distancia?

Yo creo que el oficio que tenemos hizo que también disfrutásemos de esa situación. Lo vivimos como algo experimental. Íbamos haciendo maquetas con las cosas que nos pasábamos. Tal vez yo pasaba mi versión en la voz de una canción y pedía lo que necesitaba y así lo íbamos armando. Lo que faltó fue ese momento cuando estamos los seis adentro de una sala. Así que volvería a repetir la forma de trabajar porque estuvo bueno y estoy contento con el resultado del disco, pero le agregaría la parte presencial, obviamente. Hay que sumar lo positivo y agregar lo que ya sabemos que funciona.

¿Por qué eligieron mostrar el trabajo de los clubes de barrio en el video del tema “Vas a ver”?

La idea era un poco visibilizar eso. Yo hace 15 años que estoy en el Club Cárdenas. Lo que hago es dar una mano con la parte artística en la fiesta por el Día de la Niñez. A mí me conmueve el trabajo que hacen ellos y nosotros siempre estuvimos cerca de ellos. En este disco queríamos mostrar eso. Quisimos también mostrar la locación, que está buena, por eso hicimos el video y las fotos promocionales ahí. Además de mostrar la función social que cumplen, también la idea era mostrar esto en un contexto en donde hay tanto niño con celular en la mano. Ya perdimos lo que era jugar en la calle. Queríamos reivindicar eso.

¿Encuentran similitudes entre la labor de un club de barrio y el trabajo de una banda que se mueve de manera independiente, como lo hicieron ustedes durante mucho tiempo?

-Me parece que es lo que se llama la piel. Uno se enamora de esas cosas y va teniendo ese feeling. Son los proyectos que me enamoran. Yo no falté ni un año a la fiesta del Día de la Niñez. Siento que mi compromiso sí o sí pasa por estar ahí ese día y cumplir la función que me toque porque se lo merece la gente. Respecto al camino independiente, Andando lo hizo muy bien pero en un momento estábamos agotados y necesitábamos cosas nuevas.