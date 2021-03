Se está realizando una jornada técnica de sandía en Ruiz de Montoya

viernes 19 de marzo de 2021 | 11:17hs.

Productores de la localidad de Ruiz de Montoya fueron convocados en el polideportivo municipal de la localidad para dialogar, capacitar, brindar el apoyo y compañía a los productores sandieros.

En la presentación de la jornada técnica, habló el intendente de la comuna, Víctor Vogel, quién dio la bienvenida a los 30 productores que asistieron y s comprometió a ayudar y acompañar como alcalde tanto en la producción como la comercialización de la sandía.

Además del jefe comunal se hicieron presentes Lucas Lombardo, por parte de la secretaría de agricultura familiar, campesina e indígena, Delegación Misiones, presente también Miguel Correa del INTA de Puerto Rico, Alejandro Borgman de Agricultura familiar de la provincia.

"Tenemos muchos productores sandieros, es una de las producciones que más crecieron en los últimos tiempos y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarlos", dijo el intendente Víctor Vogel.

En cuanto a los productores resaltaron la importancia de tener buena venta próximamente, donde en la mayoría de los casos puntualizaron que la sequía del año pasado no permitió la cosecha, donde sembraron pero no se dieron los frutos que esperaban y en algunos casos no llegaron a cubrir los gastos que llevó la tarea de sembrar la sandía.