En diciembre de 2019 una jueza había ordenado la detención de Pietrowski, pero nunca fue cumplida

El ex jefe comunal de Almafuerte, Pedro Darío Pietrowski (51) tiene también sobre su espalda una segunda causa penal que se desprende de la primera (amenazas) y es por incumplir la orden de prohibición de acercamiento hacia la denunciante y ex pareja, Celia Smiak (45), impuesta el 6 de agosto de 2018 por la titular del Juzgado Civil y de Familia de Leandro N. Alem, Pamela Barrios Caram.

De acuerdo a la denuncia que hizo la víctima, no fue una, sino varias veces las que se sintió intimidada y hostigada por Pietrowski en el ámbito en el cual se desenvuelve, pese a que la restricción judicial era clara y alcanzaba no sólo el acercamiento personal en un radio de 300 metros, sino cualquier tipo de contacto, ya sea telefónico o electrónico tanto con ella como con los hijos.

Consta en el expediente por "desobediencia de una orden judicial" que el 31 de diciembre de ese año le mandó un video al celular de su hijo que en ese entonces tenía 12 años y, además, circulaba con su camioneta en inmediaciones de la Municipalidad de Almafuerte, lugar de trabajo de la denunciante.

El 3 de enero de 2019, al mando de una Toyota Hilux estacionó nuevamente a pocos metros del edificio cuando su ex estaba en ese ámbito.

El 1 y 2 de abril de ese año, pasadas las 19 y minutos después de las 7 de la mañana, fue visto circulando a baja velocidad frente al domicilio de Smiak cuando estaba con los hijos en el interior.

El 25 de mayo de 2019 otra vez, estando la víctima protegida frente al edificio comunal, Pietrowski estacionó con la camioneta a unos 40 metros, violando la medida judicial que impedía el acercamiento.

Por estos hechos el ex funcionario fue imputado como autor penalmente responsable del delito de desobediencia judicial, previsto y penado por el artículo 239 del Código Penal, por la fiscal de Leandro N. Alem, María Gisela Casafus de Castro.

En octubre de 2019 dicho expediente fue elevado a la instancia de debate oral que estará a cargo de la titular del Juzgado Correccional y de Menores 1 de Posadas, Marcela Leiva, manteniéndose la imputación por decisión de la fiscal Álvarez, quien en la víspera también solicitó a la magistrada se efectivice la detención de Pietrowski en esta causa en función de que desde diciembre de aquel año se dictaminó su rebeldía y ordenó su detención a la Policía de Misiones, fuerza que en más de un año no la hizo efectiva.

En el sumario solicitando que se cumpla con la privación de la libertad, la fiscal argumentó que "el imputado no compareció injustificadamente (ayer, al debate por amenazas) obrando en autos con un escrito subido al Sistema Integral de Gestión de Expedientes Digitales (Siged) por su defensor y suscripto personalmente por el imputado el día de ayer, solicitando la probation, es decir que el mismo no se encuentra rebelde, sino que no quiere someterse a la Justicia".

Por la incapacidad policial de hacer cumplir la medida judicial, Álvarez pidió que Gendarmería Nacional se ocupe de ubicar y detener a Pietrowski, aunque finalmente la jueza Leiva encomendó la tarea a la División Prófugos y Evadidos de la Justicia, de la Dirección de Investigaciones Complejas de la policía provincial.

"Te voy a liquidar con un cuchillo"

Pietrowski fue intendente de Almafuerte durante varios períodos y después diputado provincial, hasta 2017. “Un hombre con lealtad, compromiso y dignidad” era su logo de presentación.

La denuncia que derivó en la causa penal fue radicada el 4 de agosto de 2018 en la comisaría de Leandro N. Alem, aunque la agresión que la motivó habría sido siete días antes, el 28 de julio.

Según Smiak esa noche, al regresar de una reunión en el Concejo Deliberante de Almafuerte, en el domicilio en el que ambos vivían, Pietrowski comenzó a amenazarla diciendo: "Te voy a eliminar, sí, yo lo voy a hacer, vos vas a suplicar por la vida".

Además la tomó del cuello apretándole mientras gritaba: "Te voy a liquidar con un cuchillo tramontina y vas a suplicar por tu vida" y "te voy a apretar el cuello hasta que tu lengua salga cuatro metros".

En una ampliación de denuncia en sede judicial, la víctima detalló que en el momento de la agresión estaba su hijo de 12 años, quien llamó a su otra hija de 17 que estaba en la casa de una amiga y ésta corrió en su auxilio.

En ese momento Pietrowski la soltó -dijo-, pero recriminó al menor diciendo: "Vos le llamaste a esa tarada", en relación a la adolescente.

Detalló que decidió retirarse de la casa junto a los chicos, solicitando custodia al jefe de la comisaría para llegar a la de sus padres.

Dos días después la jueza de familia Barrios Caram dictaminó la exclusión del acusado del hogar, la restitución de la propiedad a la denunciante y la prohibición de acercamiento que alcanzó también a los hijos, medida que Pietrowski incumplió, por lo que en paralelo enfrenta una causa por desobediencia judicial.

Las acusaciones fueron ratificadas por las hijas mayores de la pareja, quienes al momento de prestar declaración testimonial detallaron varios episodios de violencia, como uno en que "le dio un golpe de puño en los labios que le hizo sangrar" y siempre le decía ‘pu..., ya vas a volver’".

Una de ellas también contó: "Cuando mi papá la maltrataba y la amenazaba a mi mamá, ella corría al baño y se llaveaba".

En ese contexto recordó: "Otro día mi mamá estaba en la camioneta y el llegó a encimarle su camioneta y la chocó y la amenazó con un cuchillo", y aseguró que "él amenazaba para darle las cosas, ella tenía que firmarle todo".

Ese relato es coincidente con el de la otra hija, que declaró que "él (por Pietrowski) le amenazaba con que le iba a cortar la cabeza con un cuchillo, que si no le pasaba el terreno de la casa a su nombre la iba a matar".

Smiak había dejado sentado que el maltrato era constante y que temía por la integridad física propia y de sus hijos.

Pidieron la detención del ex alcalde de Almafuerte por faltar a su juicio