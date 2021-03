El terror argentino se divide en dos realidades oscuras

viernes 19 de marzo de 2021 | 7:54hs.

Guadalupe (Vanesa González) acaba de terminar de filmar una película de terror dirigida por Matías (Guillermo Berthold), un director arrogante que busca junto a su productor (César Bordón) el éxito a toda costa. Cuando convoca al equipo a ver el primer corte del film en su casa, suceden cosas extrañas, aparecen imágenes que no habían sido filmadas y uno a uno comienza a morir. Guadalupe, la heroína de ambas películas, deberá salvarse y salvarlos antes de que sea tarde, reza la sinopsis de Realidad Virtual, filme de terror argentino que busca rescatar el espíritu ochentoso del género.

‘‘Mi deseo de coescribir y luego dirigir esta película proviene de mi fascinación por las películas de terror y ciencia ficción, principalmente de los 70 y 80. Crecí viendo y mamando esos clásicos como El exorcista, El resplandor, Halloween o Freddy (pesadilla en lo profundo de la noche). Eso me llevó, años después, a producir y dirigir este cine de género en la Argentina’’, arrancó explicando su director Hernán Findling.

Tras años de experiencia en el rubro detalló que ‘‘en Realidad Virtual quise retomar el espíritu de las películas de los 80 de muertes al estilo de Jason o Michael Myers, pero tratando el tema desde el punto de vista de los actores que básicamente no saben que están en una película. Algunos elementos de La rosa púrpura del Cairo le dan su toque al guión. Me propuse implementar los tiempos narrativos del primer Halloween (1978) y poder combinarlos con secuencias de Scream 1 (1996), pero además hay confesos y no disimulados homenajes a El Resplandor y a El Exorcista donde se respetan ciertos encuadres y puestas de cámara de esos largometrajes’’.

Protagonizado por Vanesa González, Fede Bal y Christian Sancho el estreno se puede ver desde hoy en la plataforma de Cinear.Play, de manera gratuita. El elenco del largometraje también cuenta con César Bordón, Santiago Magariños, Sofía Del Tuffo y Francisco González Gil.

‘‘Viví la realización de esta película como un desafío. Fue un desafío plantear las dos realidades y lograr principalmente que la historia se entendiera. En el guión están expuestos todos los elementos que siempre me fascinaron del género fantástico y terror : el suspenso , las muertes elaboradas , el juego gato/ratón, todo esto con la carga de angustia existencial que despierta en los personajes, y que me interesaba transmitir al espectador al hacerlo sentir un personaje más dentro de la película’’, cerró Findling sobre esta nueva apuesta al cine de terror en el país.