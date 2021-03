Un concejal propuso rociar una ciudad con alcohol en gel

viernes 19 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Alberi Dias, un concejal de la localidad turística de Canela, en Brasil, sugirió usar helicópteros y aviones para rociar la ciudad con alcohol en gel en un intento por eliminar al coronavirus desde el aire. Esta desesperada propuesta se dio a conocer en una asamblea de políticos locales, que se realizó en el estadio sureño de Río Grande do Sul. “Al menos, podríamos rociar nuestra ciudad. Tenemos varios empresarios que poseen helicópteros, aviones. No sé si hay alcohol en gel líquido, pero sería bueno rociar algo, porque el virus está en el aire. Es algo fuera de este mundo. Rocían cultivos con aviones. Quizás es una idea, porque el gel de alcohol no duele ni arde“, afirmó. La declaración no solamente generó risas entre los propios dirigentes que estaban presentes en la reunión, sino que también tomó repercusión en las redes sociales. Uno de los que se encargó de viralizar el clip fue el usuario de Twitter Não Intendo, que se burló de la situación. “Mirá qué gran idea. Agarrar un avión y rociar alcohol en toda Canela. ¿Qué podría salir mal?”, escribió irónico. Además, realizó un montaje en el que la ciudad explota por el contacto del fuego con el elemento.

El país registró ayer un nuevo récord de 90.303 casos de coronavirus, además de 2.648 muertes.