Rebelde en una causa paralela por desobediencia

viernes 19 de marzo de 2021 | 6:03hs.

El ex jefe comunal tiene también sobre su espalda una segunda causa penal que se desprende de la primera y es por incumplir la orden de prohibición de acercamiento hacia la denunciante, impuesta el 6 de agosto de 2018 por la titular del Juzgado Civil y de Familia de Leandro N. Alem, Pamela Barrios Caram.

De acuerdo a la denuncia que hizo la víctima, no fue una, sino varias veces las que se sintió intimidada y hostigada por Pietrowski en el ámbito en el cual se desenvuelve, pese a que la restricción judicial era clara y alcanzaba no sólo el acercamiento personal en un radio de 300 metros, sino cualquier tipo de contacto, ya sea telefónico o electrónico tanto con ella como con los hijos.

Consta en el expediente por “desobediencia de una orden judicial” que el 31 de diciembre de ese año le mandó un video al celular de su hijo que en ese entonces tenía 12 años y, además, circulaba con su camioneta en inmediaciones de la Municipalidad de Almafuerte, lugar de trabajo de la denunciante.

El 3 de enero de 2019, al mando de una Toyota Hilux estacionó nuevamente a pocos metros del edificio cuando su ex estaba en ese ámbito.

El 1 y 2 de abril de ese año, pasadas las 19 y minutos después de las 7 de la mañana, fue visto circulando a baja velocidad frente al domicilio de Smiak cuando estaba con los hijos en el interior.

El 25 de mayo de 2019 otra vez, estando la víctima protegida frente al edificio comunal, Pietrowski estacionó con la camioneta a unos 40 metros, violando la medida judicial que impedía el acercamiento.

Por estos hechos el ex funcionario fue imputado como autor penalmente responsable del delito de desobediencia judicial, previsto y penado por el artículo 239 del Código Penal, por la fiscal Casafus de Castro.

En octubre de 2019 dicho expediente fue elevado a la instancia de debate oral que estará a cargo de la titular del Juzgado Correccional y de Menores 1 de Posadas, Marcela Leiva, manteniéndose la imputación por decisión de la fiscal Álvarez, quien en la víspera también solicitó a la magistrada se efectivice la detención de Pietrowski en esta causa en función de que desde diciembre de aquel año se dictaminó su rebeldía y ordenó su detención a la Policía de Misiones, fuerza que en más de un año no la hizo efectiva porque supuestamente nunca fue encontrado.

En el sumario solicitando que se cumpla con la privación de la libertad, la fiscal argumentó que “el imputado no compareció injustificadamente (ayer, al debate por amenazas) obrando en autos con un escrito subido al Sistema Integral de Gestión de Expedientes Digitales (Siged) por su defensor y suscripto personalmente por el imputado el día de ayer, solicitando la probation, es decir que el mismo no se encuentra rebelde, sino que no quiere someterse a la Justicia”.

Por la incapacidad policial de hacer cumplir la medida judicial, Álvarez pidió que Gendarmería Nacional se ocupe de ubicar y detener a Pietrowski, aunque finalmente la jueza Leiva encomendó la tarea a la División Prófugos de la policía provincial.

Nota relacinada

Pidieron la detención del ex alcalde de Almafuerte por faltar a su juicio