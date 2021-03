Joven acusado de abuso se fugó de una comisaría

viernes 19 de marzo de 2021 | 6:03hs.

No hubo un plan elaborado, ni rejas cortadas en medio de la noche, cuando todos dormían. No hubo complicidad de otros pesos, ni apoyo logístico a la salida. El miércoles por la noche un joven se escapó de la celda donde estaba alojado por puro arrebato. Por un impulso que no midió consecuencias y por eso posiblemente sea tan grave.

El hecho ocurrió en la localidad de El Soberbio y según la información que proveyó la Policía de Misiones, el prófugo fue identificado como Lucas P. S., de 19 años y privado de su libertad en el marco de una causa “contra la integridad sexual”. Estaba detenido desde junio en la comisaría local, ubicada en plena zona urbana, sobre la avenida Rivadavia.

Al momento de la fuga, los efectivos de la guardia estaban sirviendo la cena para cada uno de los detenidos. Lucas P. S., se detalló, estaba en el segundo pabellón de la dependencia y aprovechó la apertura de las rejas para salir despedido de su lugar de reclusión y atacar al uniformado destinado a la tarea.

El hombre ganó así rápidamente la vía pública y tuvo una ventana de tiempo para huir, debido a que el personal de la guardia debió controlar a los demás detenidos. Luego una comisión salió en su búsqueda, aunque no pudieron dar con él.

Ya con la luz del día los operativos se reforzaron por la localidad y las dependencias aledañas, con una alerta provincial. De todas formas, los pesquisas están atentos sobre todo a las zonas fronterizas, porque no descartan que el evadido pueda abandonar el país de forma ilegal por el río Uruguay.

En paralelo, desde la Jefatura de la Policía de Misiones se ordenó la apertura de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades en el hecho, razón por la cual se dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos de la fuerza.

Hace dos meses, el martes 19 de enero, dos presos se escaparon de la Comisaría de Villa Bonita, en el municipio de Campo Ramón. Ambos, también jóvenes de 19 años, ganaron la libertad después de hacer un boquete en la pared del baño con un hierro extraído de la cocina.

Pero eso no fue todo, al llegar al patio de la dependencia, tomaron una motocicleta que estaba en el corralón y que había sido incautada por una supuesta infracción. Con ese móvil, el mejor del lote, huyeron del lugar sin que nadie se dé cuenta, tal y como informó oportunamente este medio.

Por el hecho se dispuso el pase a disponibilidad de los efectivos que estaban de guardia, así como el traslado del jefe de la dependencia.

Los días posteriores, en las zonas rurales cercanas al río, los dos implicados fueron recapturados, aunque la motocicleta con la que huyeron nunca volvió a aparecer.