Con metas internacionales

viernes 19 de marzo de 2021 | 6:01hs.

Todo comenzó hace algunos años como un pasatiempo, con el apoyo incondicional de su familia. Un pasatiempo que fue creciendo y el nombre de Julián Nacimento, que ya tiene 18 años, empezó a ser reconocido en el ambiente de motociclismo.

Hoy, el joven se prepara para viajar a Curcuvelo (municipio del estado de Minas Gerais) en Brasil, donde Yamaha Brasil lo pondrá en pista para competir con los mejores de la zona y elegir a los que viajarán a España.

“Fue un esfuerzo desde el comienzo, trabajando siempre con la moto, con mi papá, pudimos lograr el año pasado un contrato con Yamaha. Por la pandemia, no se pudo hacer ninguna carrera. A mitad de año, en agosto, me mandaron un mensaje invitándome para participar en Brasil. Y ahí empezó el tema de Brasil. Pude ir a correr en diciembre, terminar la carrera, hicimos un buen desempeño, la gente de Yamaha Brasil quedó muy contenta y me invitaron para este año. Pudimos lograr la beca del 60 por ciento y ahora estamos pensando en este viaje”, señaló Julián.

La participación del santotomeño empieza el 1 de mayo, en Brasil, pero el 25 de marzo arrancará la pretemporada junto a los dos pilotos que viajarán con él al autódromo Juan y Oscar Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“De paso vamos a usar las otras tres fechas del Campeonato Argentino para hacer un entrenamiento y llegar con las motos. El 26 o 27 ya estaríamos viajando a Brasil. Me quedaría 4 o 5 meses en Brasil, por el tema de la pandemia, está muy jodido allá, y también el presupuesto de ir y volver, es un gasto”, indicó el joven.

Los primeros tres campeonatos brasileños suman puntos, tienen las becas de 30, 40 y hasta 60 por ciento para ir a la Euro Talent, un campeonato mundial del Super Sport 300 en España.

En el vecino país estará comandando una Yamaha 300, una moto parecida a la que utilizó en Argentina.

Respecto al reglamento de las competiciones en Brasil, Nacimento comentó que “hay muchos cambios, cosas diferentes, por ejemplo las cubiertas, que son las que se utilizan en el mundial. Las telemetrías también son de mundial porque son motos que hacen para que los chicos cuando lleguen a España tengan esa experiencia arriba de la moto”, agregó.

El objetivo fijado para el piloto santotomeño es “ser uno de los primeros en el campeonato para poder lograr esa beca y poder viajar a España al Súper Bike”.

“Para lograrlo tengo que estar entre los cinco primeros del campeonato, y somos 48 en total, de 12 a 19 años”, comentó.

En relación al circuito en Brasil, dijo que “es un circuito muy bueno, nuevo para mí, estuve en diciembre, me pude desempeñar bien, me adapté rápido. Y eso es lo que esperamos para este año”.

Respecto al lugar concreto de Brasil donde se instalará, Julián Nacimento contó que “me voy a Curvelo (municipio brasileño del estado de Minas Gerais), sé que tenemos que viajar a Belo Horizonte, y de ahí hay 163 kilómetros más hasta ese lugar. Las carreras van a estar transmitidas por Youtube, por la página de Yamaha Brasil Racing, que es el canal oficial”.

Para costear todos los gastos, el joven correntino está sumando ayuda y como aún debe juntar el 40 por ciento de su participación, los interesados en sumar su aporte pueden comunicarse al 3756-15520022.