Boom de ventas de notebooks y celulares

viernes 19 de marzo de 2021 | 6:08hs.

El rubro de electrodomésticos y electrónica fue, como muchos otros, golpeado durante 2020. La pandemia provocó una contracción en la demanda de bienes catalogados como no esenciales, que recién repuntaron con la llegada del 2021, particularmente en el último mes, con el regreso a clases y la temporada laboral alta.

En Posadas, la demanda de notebooks, celulares e impresoras creció notablemente y los pedidos marcaron récords. Es que el cambio de paradigma, con primacía de lo virtual por sobre lo presencial, obligó a una renovación de los equipamientos tecnológicos para el estudio o trabajo en el hogar. En todos los casos, la búsqueda se concentró en equipos económicos y la opción de pago más recurrente pasó por la financiación en cuotas, aprovechando las bonificaciones.

Por otra parte, referentes del sector en la capital aseguraron que se normalizó el abastecimiento de los insumos, sobre todo de las impresoras que hasta hace un mes no se conseguían, y se preparan para un nuevo período de gran demanda, con El Reventón que se realizará en dos semanas y ofrecerá rebajas para potenciar el consumo.

Pico de demanda

Desde mediados de febrero se potenció la demanda de insumos informáticos, clave para las clases virtuales y el home office.

Sobre este punto, Carlos D’Orazi, empresario del rubro de electrónica y electrodomésticos, comentó que el regreso a la actividad escolar y laboral cambió las necesidades de las familias. “Dado que hay una parte del dictado de las clases de manera virtual, que se puso en vigencia por la pandemia, eso hizo que se busquen notebooks económicas”, detalló en diálogo con El Territorio y especificó que las más buscadas son las gamas más baratas, cuyos precios oscilan de 40.000 a 50.000 pesos, ya que las gamas altas sus costos superan los 100.000 pesos según las características del equipamiento, valores que en todos los casos se encarecieron debido a una actualización de impuestos internos que comenzó a aplicarse el pasado 2 de enero.

Sobre los valores, el empresario observó que “la gente supo suplir las marcas líderes por aquellas que no son tan líderes en el mercado. Las prestaciones son iguales, pero el valor es otro, más accesible”. Indicó que en las últimas semanas los modelos más baratos fueron los más demandados y que actualmente carecen de stock en exhibición.

Por su parte, Sergio Zorrilla, encargado de compras del local Anyway, dijo que a partir de febrero se notó un incremento en los pedidos de insumos de informática, tales como notebooks, computadoras de escritorio, celulares e impresoras tanto para la renovación de los equipos como también para la reparación y puesta a punto para el regreso a la actividad escolar o laboral. En cuanto a los precios, mencionó que se ofrecen notebooks nacionales alrededor de 46.000 pesos, con buenas ventas durante las últimas semanas. “Para el uso escolar se lleva una notebook básica”, recalcó. Dado el caudal de demanda, se habilitó la preventa para cubrir los pedidos de este producto. Y sobre importe de los celulares y las impresoras, se ubican en promedio en 21.000 a 23.500 pesos.

Lucas Moresco, encargado de ventas de Electromisiones, explicó que la demanda de productos informáticos fue creciendo, con un pico en ascenso a partir del 2020 con la irrupción de la pandemia. “A finales de 2019 no se preveía un cambio en la forma de trabajo como lo conocíamos habitualmente, y ya a partir del 2020 registramos un pico de consumo de tablets, computadoras y celulares”. En este caso, los productos de gama media y alta son los más requeridas, además de aquellos puestos en oferta, con un promedio de 40.000 pesos para la notebook más barata del total del segmento en exhibición. Sin embargo, enfatizó que muchos de los artículos sufrieron incrementos de los precios, por estar atados al valor del dólar.

Asimismo, precisó que a partir de febrero crecieron los pedidos de impresoras para la ocupación hogareña.

Primacía de las cuotas

Cuotas sin interés y por el término de 18 meses son las opciones más solicitadas al momento de efectuar la compra de los insumos.

Zorrilla comentó que desde la casa comercial se ofrecen diversas alternativas de pago, y la cliente elige las cuotas sin interés y opciones nacionales, como el programa Ahora 12, 18 y 20. “La financiación representa un beneficio y le permite al consumidor hacer un respiro al momento de hacer las compras. Muchas de las operaciones concretadas son financiadas, porque en un año no se sabe cuánto puede costar, por ejemplo, una computadora”, precisó.

Luego, añadió: “Consideramos que a la hora de las ofertas o de la financiación, se piensa en acatar a esa necesidad de los clientes, porque son productos y ofertas que sirven para las clases y para quienes hacen home office”. Luego refirió que, además de la compra para recambio de los equipos, también se notó un importante caudal de pedidos para la reparación de las computadoras; en estos casos, se trabaja con turnos previos.

Moresco, en tanto, señaló que la compra en cuotas gana terreno y que, en el caso del comercio “el Ahora 12, 18 y los beneficios del Ahora Misiones son las modalidades de pago más recurrentes, más aún porque brinda reintegros”. Precisó que también la financiación se realiza mediante créditos personales a sola firma o por billeteras virtuales.

Abastecerse

Un problema que apareció y se profundizó a lo largo de la pandemia fue la dificultad en la reposición de muchos de los artículos, entre ellos, los de electrónica. La imposibilidad de importar o de conseguir repuestos fueron una moneda corriente que en los primeros meses del año tendió a normalizarse pero no del todo.

De cara al evento comercial El Reventón, que se realizará en Posadas entre el 6 y el 10 de abril, muchas de las grandes cadenas cuentan con stock y se preparan para jornadas que esperan registrar otro pico de demanda igual a febrero y marzo.

“Contamos con buen stock de computadoras porque tuvimos la suerte de importar en noviembre. Si bien nos entregan a cuentagotas por la apertura de la aduana para salir a comprar, hay mucha demanda, contamos con disponibilidad. Pero se da una situación por parte de los proveedores, que si pedís una tanda de computadoras, por ejemplo, te obligan a pedir también una tanda de productos que no se venden tanto o fuera de temporada”, indicó D’Orazi. En este sentido, subrayó que se cuenta con gran disponibilidad de hornos y anafes que, en los últimos días, comenzaron a registrar un importante crecimiento en los pedidos de cara a la temporada de invierno.

“Hoy la tecnología es parte de nuestras vidas, y es fundamental contar con abastecimiento. En el caso de Anyway, el año pasado hicimos un gran esfuerzo de inversión para contar con el stock para poder abastecer esa demanda que preveíamos tener por este contexto. Se compraron computadoras y, en el caso de no contar con ese modelo que el cliente desea, por ejemplo la que está en oferta, se ofrece una preventa y la entrega no demora mucho, pocos días”, dijo Zorrilla.

Por último, Moresco contó: “Dentro de todo el abanico de productos de tecnología y para home office hay abastecimiento. Sin embargo, hasta hace un mes no se podía conseguir impresoras, pero por suerte esto se fue regularizando”.

En todos los casos, precisaron que participarán en la sexta edición de El Reventón, evento que genera múltiples expectativas para potenciar las ventas de un segmento que por la pandemia se volvió indispensable y muy solicitado.

En cifras

$50.000

El costo promedio de una computadora de gama media, suficiente para las tareas escolares o laborales. Otras PC superan los $100.000.

Nota relacinada

Prevén adhesión de más de 1.000 comercios para El Reventón