Afirman que Jeanine Áñez se declaró en huelga de hambre en la cárcel: "Tiene depresión"

jueves 18 de marzo de 2021 | 23:35hs.

La ex presidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez se declaró en huelga de hambre mientras continúa arrestada en prisión preventiva por presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el golpe de estado de 2019 contra Evo Morales.

Así lo informó hoy la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal. "¿Para qué, Amparo? ¿Para qué luchar?", le dijo Áñez cuando la visitó en el Centro de Orientación Femenina (COF). "Me han dejado estar con ella un cuarto de hora y está en huelga de hambre, pero su estado anímico es muy grave y tiene mucha depresión", añadió Carvajal.

"Ya no quiere luchar por la vida y eso es muy grave; cuando yo salí la guardia le decía: 'Señora, coma' y ahí ella me dijo que está en huelga de hambre", fueron las palabras de Carvajal, informó el diario Página Siete.

La ex mandataria de 53 años se encuentra recluida desde el lunes pasado. Su abogado Luis Guillén no pudo confirmar la versión pero anunció que en las próximas horas presentaría un recurso de salida judicial para que la ex presidenta pueda ser atendida en un centro médico fuera del penal.

Asimismo, la abogada Norka Cuéllar afirmó que ayer se puso en riesgo la vida de Áñez al cancelarse a último momento la autorización para que fuera llevada a una clínica privada tras haberse descompensado.