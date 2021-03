Sin resultados positivos: 5ª jornada de búsqueda de Aurelio Schimpf en Jardín América

jueves 18 de marzo de 2021 | 22:38hs.

La quinta jornada de búsqueda de Aurelio Ernesto Schimpf (79) terminó sin novedades positivas, la intensa tarea que se hace es durante todo el día y cada vez más vecinos suman a la misión de encontrar al hombre desaparecido desde el domingo.

"Nos reunimos a las 08 de la mañana en el barrio Arroyito donde vive papá, hoy me fui en ese horario y no había nadie; primero me asusté pensé que nadie llegaría pero había sido ya salieron a distintos lugares para iniciar la jornada de búsqueda", precisó Estela, hija de Aurelio.

Además la mujer ponderó la actividad de los uniformados: "me buscaron más o menos diez policías para ir a Urquiza y rastrillar por aquellos lados, ellos se metieron en los yerbales, se hizo un barrido muy minucioso del lugar y agradezco enormemente la participación de ellos", contó.

Estela detalló también que cada vez son más vecinos que se suman a la búsqueda e incluso los empleados municipales se encuentran a disposición. "Sé que hay gente que sale por su propia cuenta a recorrer, visitamos chacras y los dueños nos cuentan que saben de la desaparición de papá y se fijan en su terreno por si no lo ven, eso quiere decir que miran y están atentos", comentó y agregó la contribución desde la Municipalidad de Jardín América: "El intendente Oscar Kornoski está a disposición, brindó vales de combustibles para aquella gente que se aboca a la tarea de buscar a papá y pone su auto para hacer largos recorridos".

Para cerrar contó que hay vecinos que preparan viandas, "con la idea de salir al encuentro de mi papá preparan viandas así no deben regresar a sus respectivas casas a almorzar y volver a salir, sino que pueden comer algo sin retornar al hogar y evitar doble viaje para continuar con el rastrillaje", comentó Estela agradeciendo a todos los vecinos el apoyo constante y el acompañamiento permanente que recibe de todos, incluso de gente que ella no conocía desinteresadamente salen a buscar al hombre que se en cuenta perdido desde el domingo.