Con emotivos mensajes, el Instituto Mogas celebra sus bodas de plata

Las galerías del Instituto María Ana Mogas, recobraron vida y se colmaron de emoción y alegría con los colores de los globos, la felicidad de los niños y los gratos mensajes alusivos a los 25 años de fundación, celebrado con el lema “Educando el Corazón”. En un contexto epidemiológico donde la vuelta a la presencialidad se desarrolla bajo estricto protocolo, la comunidad educativa hizo un alto en las actividades para no dejar pasar por alto significante fecha para una escuela que fue centro de referencia para el crecimiento de un pujante barrio.

Este jueves, 18 de marzo el Instituto María Ana Mogas, cumple 25 años, conmemoración motivo de orgullo y satisfacción, tanto para el plantel docente como para las familias que depositan en la Institución la confianza para la educación de sus hijos. Este acontecimiento le dio un tinte especial a la jornada y los niños pudieron expresar cálidos mensajes, escritos en globos, que de por sí, simboliza alegría para los más pequeños. Así también la emisión de un programa de radio donde van a reproducir audios con salutaciones desde distintas partes del mundo.

A media mañana, de forma ordenada, los alumnos del turno mañana salieron al patio techado a fin de levantar los globos para recordar importante fecha, momento donde no pudo estar ausente la emoción “Es difícil, no nos podemos abrazar, no podemos tener a todo el alumnado, es un momento especial y estos 25 años lo viviremos todo el año, porque tenemos como premisa los niños, no hablamos solo de pedagogía y contenidos, estamos convencidos que los contenidos llegan mejor si sabemos tocar el corazón de los niños, con esa finalidad trabajamos todos los días” indicó a El Territorio, Zara Vadillo, responsable legal del Instituto María Ana Mogas.

Una de las particularidades de la escuela, es que fue el punto de referencia para el nacimiento y crecimiento, de uno de los barrios más grandes de San Pedro. Hace 25 años atrás cuando las hermanas Franciscanas, junto a Orlando Martinez de la dirección de Tierras, escogieron el terreno, el lugar era monte, y allí entre enormes Araucarias, se edificó la escuela y con ella se asentó el barrio que lleva el mismo nombre. Mediante el enorme esfuerzo de quienes pasaron y quienes están, pasó de ser “la escuelita marianita” a un Instituto, que cuenta con una matrícula de 400 alumnos, desde sala de cuatro años hasta séptimo grado.

Al momento recordar a quienes forman parte de la historia del instituto, con cariño nombraron en primer lugar, a las hermanas franciscanas que junto a laicos supieron miraron a esos niños que no tenían escolaridad sobre todo los más necesitados. La primera directora, Gladis Cuczuk, pobladores, familias, autoridades, funcionarios y todo el plantel docente, que de una u otra manera, hicieron del instituto lo que es hoy “Esta escuela se levantó gracias al empuje de las familias, agradecidos a Dios, a nuestra patrona, y pedir que siempre nos enseña a tener esa sensibilidad con los niños y nos lleve por los caminos de Jesús” destacó Vadillo.

En el marco conmemorativo de forma particular agradecieron a las familias, a los comerciantes, comunidad en general, medios de comunicación, autoridades como el gobernador Oscar Herrera Ahuad y a cada persona, que desde lo más pequeño colaboró con la institución.