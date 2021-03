Ordenan a Gendarmería que detenga al ex intendente de Almafuerte

jueves 18 de marzo de 2021 | 13:14hs.

El ex intendente de la localidad de Almafuerte y también ex diputado provincial Pedro Darío Pietrowski, de 51 años, tiene pedido de captura inmediata según se conoció esta mañana luego de no presentarse este jueves ante el juez Correccional y de Menores César Raúl Jiménez.

Luego de su ausencia en la audiencia se impartió la orden de detención por rebeldía del ex intendente y la Gendarmería Nacional recibió la orden de detención por parte de la fiscal María Laura Alvarez.

Pietrowski había sido denunciado por su ex esposa, Celia Smiak de 45 años, en el mes de agosto de 2018 por varios casos de violencia y amenazas de muerte. Smiak es actualmente intedenta de Almafuerte.

El caso había sido elevado a juicio oral y público y el hombre se negó a un juicio abreviado.