Solicitan ampliación edilicia para el CEP 40 de Pozo Azul y no descartan tomar medidas

La comunidad educativa del CEP 40 de Pozo Azul, hace varios años lleva adelante distintos pedidos que vengan a resolver las carencias edilicias del establecimiento al que asisten 300 alumnos para los cuales disponen solamente cinco aulas y debieron adaptar espacios inadecuados para el inicio de clases.

Siendo de urgencia una ampliación y refacción de las instalaciones, los padres reunieron firmas y no descartan tomar medidas en caso de no recibir respuestas inmediatas.

Este año, la situación epidemiológica y viendo que, desde el gobierno provincial se está realizando una importante inversión en la creación de nuevas escuelas, incluso en el mismo municipio, la comunidad cree oportuno poner en conocimiento las necesidades y que los alumnos puedan contar con espacios acordes con la vuelta a la presencialidad. La preocupación pasa porque la infraestructura no es suficiente para el amplio número de matrícula.

“Desde hace varios años venimos solicitando la ampliación de la escuela porque tenemos 300 alumnos en 12 divisiones, 7 por la mañana y 5 por la tarde, y solo contamos con 5 aulas. Los sanitarios son insuficientes. En los recreos del turno mañana tenemos más de 100 alumnos por baño, lo cual hace imposible que puedan utilizarlos todos en esos 10 minutos. Es urgente la ampliación y reparación de edificio” señalo Marcelo Ragotin, director del CEP 40.

La urgencia radica en que, teniendo en cuenta los protocolos necesarios para el regreso a clases, con el sistema de burbujas, dos divisiones se quedan sin aulas. Para evitar que los alumnos se queden sin clases, adaptaron la biblioteca y un viejo espacio, ambos no presentan ningún tipo de comodidad y resultan chicos pese a que se trabaja con grupos reducidos.

En el caso de cuarto año, deben utilizar mesas altas y sentarse en banquetas, que con el pasar de las horas les genera molestias en la espalda porque no son asientos para este tipo de actividades.

Las distintas carencias son un inconveniente con el que luchan, desde hace ya 12 años, solucionando la mayoría de los problemas con recursos y trabajo propio.

La escuela comenzó a funcionar en un terreno donado, por lo que no cuenta con título de propiedad, y en un edificio construido por la misma comunidad. Cuando se construyó la escuela prefabricada, agregaron, con recursos propios, obtenidos de actividades extraescolares, un espacio para la dirección donde además funciona la secretaría, preceptoría, sala de profesores y un baño.

“Hoy la situación nos supera. Ya no podemos seguir cubriendo las tareas que debe cumplir el estado provincial. Nuestra escuela siempre se ha destacado en todas las actividades que realizamos, muchas de ellas con extensión a la comunidad. El trabajo de todo el personal del CEP 40 me enorgullece como director y fue, junto al compromiso de nuestros alumnos, el motor que nos llevó a ser quiénes somos hoy. Pero todo esto parece no importar” argumentó con angustia y algo de indignación, Ragotin.

La angustia y palabras del director es sostenida por cada uno de los padres, quienes participaron en una reunión que mantuvieron días atrás cuando decidieron juntar firmas y presentar las notas, a la espera de respuestas porque consideran inapropiadas las condiciones para el regreso a la presencialidad y no descartan cortar la ruta, de no recibir respuestas.

Cabe mencionar que a inicio del ciclo lectivo, el Ministerio de Educación, envió lavatorios e instalaciones que vienen a paliar algunas de las tantas carencias.