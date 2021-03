Estela sobre desaparición de su padre Aurelio Schimpf: “Pedimos a la comunidad que esté atenta”

jueves 18 de marzo de 2021 | 10:18hs.

Desde el pasado domingo se desplegó una intensa búsqueda de Aurelio Schimpf quien padece de Alzheime y se ausentó de su casa en el barrio Arroyito de Jardín América y su familia lo busca desesperadamente.

Uniformados de la Policía de Misiones Unidad Regional IX, una dotación de bomberos voluntarios de Jardín América con apoyo de colegas de Oberá y servicio penitenciario brindan el amplio despliegue tratando de localizar a Aurelio. Además el operativo se da en las colonias y se avisó a los prefecturianos que abocan su labor a orillas del Río Paraná.

Estela, hija de Aurelio, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Continúa la búsqueda con todas las fuerzas y los vecinos, no tenemos noticias de nada. Pedimos a la comunidad que estén atentos y cualquiera que se les parezca que puede ser que avisen porque en estos momentos no sabemos cómo puede estar. Desde el domingo que no sabemos nada y la esperanza es lo único que nos sostiene”.

“Estamos buscando en la ruta en Oasis camino a Jardín América, creemos que él no se podía desplazar mucho porque le dolían las piernas y especialmente la rodilla, supongo que estaría rengueando”, explicó.

Además comentó que se ha difundido una fotografía y detalló cómo vestía al momento de su desaparición: “tenía camisa celeste de vestir manga cortas a rayitas de color claro, un jeans, zapatos con cordones, reloj pulsera negro con su billetera, documentaciones con algo de dinero, anteojos fotocromáticos y su rasgo característicos es que sus ojos son bien celestes”.

“Estaba con medicamentos, con problemas, andaba desorientado, dormía de día y salía de noche entonces se le dio una pastilla para que él pueda dormir de noche y no de día pero se ve que no le había hecho efecto, salía desorientado pero se acordaba de su calle”, acentuó.

A continuación relató que fue visto por última vez a las 3 de la mañana por unos vecinos, “los vecinos lo vieron pero no sabían que era de ahí, creemos que alguien lo levantó y lo dejó en algún lado porque él pedía a la gente que lo llevara a su casa, estaba muy flaco, canoso con la raya al costado”.

“Lo buscamos por todos lados porque no sabemos por dónde pudo haber ido porque no sabemos si se subió a algún colectivo es por eso que pedimos que estén atentos”, finalizó.