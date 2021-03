Los tres ex empleados de Gauto negaron su participación en el crimen

jueves 18 de marzo de 2021 | 2:28hs.

La herida de la muerte de Ramona Mercedes Giménez Gauto (37) no cicatrizó para su hijo, Daniel, quien junto a su hermano sigue impulsando otra hipótesis, con la particularidad de que aquí no hay otra parte ni se puede decir que es un caso que esté impune: Jorge De Jesús, su padre y ex pareja de la víctima, está detenido con una condena que fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones.

Once años después, un expediente abierto en 2013 -cuando se hizo el requerimiento de la elevación a juicio- empezó a tener movimientos en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo hoy del juez Juan Manuel Monte. La Justicia ordenó que se cumplan las órdenes de detención de cuatro personas, en base a la declaración de un sujeto que -en el marco de una causa por asalto- dijo haber ingresado a robar a la casa de la mujer con la complicidad de tres empleados, quienes habrían dicho que después volvieron a ir, dando a entender que en esa oportunidad se podría haber cometido el asesinato.

“Hicimos mal el trabajo porque vos no pudiste robar la plata; ellos tuvieron que matarle a la panadera”, habría sido el reclamo al presunto delincuente cuando era golpeado por dos policías, quienes en esta hipótesis oficiaron de nexo entre los empleados infieles y el delincuente.

Aparecieron los hermanos

El lunes la Policía de Misiones logró dar con uno de esos hermanos, quien fue trasladado ante la Justicia junto a su abogado particular. En sede judicial, el letrado señaló que no hacía falta que busquen a los otros dos hombres, que ellos se iban a presentar de forma voluntaria y que simplemente no lo habían hecho antes porque no sabían que estaban siendo buscados.

Y así fue. Ayer se completó la comparecencia de todos, sin necesidad de recurrir a la fuerza pública y en esa instancia todos prestaron declaración ante las autoridades, en el marco de lo que se conoce como la figura de testigo sospechoso. Es decir, no fueron imputados por ningún delito, aunque eso en el futuro podría cambiar.

Los tres hermanos fueron coincidentes en su declaración y además de señalar que no sabían que obraba un pedido de detención sobre ellos, expresaron que no tuvieron ninguna participación en el homicidio de Gauto. Incluso, para sorpresa de muchos, dijeron que ya se habían hecho los exámenes genéticos por los cuales habían sido convocados, asegurando que dieron negativo.

No obstante, no opusieron ningún tipo de objeción para la extracción de muestras, que serán cotejadas con los elementos hallados en la escena del crimen: saliva, huellas y pelos. Cumplidos estos pasos, no había elementos para privarlos de su libertad, aunque de todas formas se estableció que no puedan salir de Posadas, que se presenten periódicamente a una comisaría y que acrediten su domicilio actual.

Ayer Daniel De Jesús manifestó que la liberación se habría producido bajo una caución juratoria, pero esto fue desestimado por fuentes judiciales y por el abogado de los nuevos implicados.

Con este panorama, la continuidad de la causa está atada a los resultados del Cuerpo Médico Forense, que también recibió por oficio el pedido para saber si es real que ya se los habrían practicado.

Estos puntos ciegos de la investigación, trascendió ayer, se dan porque el expediente original nunca fue hallado por las nuevas autoridades del Juzgado y se conformó uno nuevo con piezas procesales pedidas a la Fiscalía, el Tribunal Penal II y el requerimiento de elevación a juicio en el proceso contra De Jesús.

Respecto a esto, ayer fuentes del caso ratificaron algo ya informado por este medio, que esta causa no podría modificar la situación de la ex pareja de Gauto, quien espera que la Corte Suprema de Justicia revise su caso. Es decir, en el posible escenario de que se acredite una relación de los hermanos con el crimen, se los imputará como coautores. Además en el análisis de la sentencia, los investigadores concluyeron que el Tribunal consideró que el convicto actuó en soledad.

Manto de dudas

Ayer, Daniel De Jesús, en una conferencia de prensa frente a las instalaciones del Juzgado, se mostró molesto con la liberación de los tres hermanos e insistió en que se lo constituya como querellante. Esto lo habilitaría -entre otras cuestiones- a tener acceso al expediente y solicitar medidas de prueba ante el juez, aunque su intención primaria es que de las pruebas genéticas participe un perito propio.

“No quiero empezar a sospechar que algo malo se está tramando acá, yo sólo le pido a la Justicia que sea todo visible, que por favor me escuchen y se concedan mis derechos como ciudadano”, reclamó, además de poner en duda el proceso, señalando: “Yo desconfío de cualquier organismo de peritaje de Misiones”.



Crimen en el microcentro de Posadas

Ramona Mercedes Giménez Gauto era propietaria de dos panaderías y un minimercado. Fue hallada muerta el 29 de mayo del 2010 en su departamento ubicado en Colón casi Bolívar, en pleno centro de Posadas.

Fueron sus hijos quienes ese día, cerca de las 19, entraron a su hogar y encontraron a su madre en el piso, sin vida y con el rostro desfigurado. Había mucha sangre, porque además de golpes la víctima recibió al menos ocho puñaladas en el pecho y en la espalda.

La Policía fue advertida del asesinato por medio de un llamado y al llegar a ese lugar se encontraron con el ex esposo de la víctima, Jorge De Jesús, quien relató que los chicos encontraron el cuerpo de su madre.

Dos días después la Policía lo detuvo por otra causa abierta por riña y a las horas, tras el análisis de varios elementos de prueba que fueron levantados en la noche del crimen, fue oficialmente acusado por el asesinato de la comerciante.

La principal prueba en su contra fue una marca que tenía Gauto en la sien derecha

que era de la suela de las zapatillas que De Jesús vestía y que fueron un regalo de la víctima días antes.

Luego de llegar a juicio en libertad, el 17 de abril del 2015, De Jesús fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, sentencia que ya fue ratificada en dos oportunidades.