Cristina renuncia a su sueldo como vicepresidenta

jueves 18 de marzo de 2021 | 6:02hs.

Cristina Fernández de Kirchner anunció que dejará de percibir sus haberes como vicepresidenta desde abril, en una carta enviada al secretario General de la Presidencia, Jorge Vitobello.

En la misma misiva explica que llegó a esta decisión luego de que Anses le informara que se le restituyeron las jubilaciones como ex presidenta que estaban frenadas por un proceso judicial.

“Me dirijo a usted en mi carácter de Vicepresidenta de la Nación, para poner en su conocimiento mi decisión de renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fui electa, a partir del 1 de abril del corriente año”, manifestó la ex presidenta.

Si bien la normativa actual le permite a la ex mandataria percibir el salario por su cargo actual al mismo tiempo que cobra la jubilación, resalta su decisión de renunciar al primero “de la misma manera que lo hice con aquel que se me otorgó por sentencia judicial para que el impuesto a las ganancias no fuera descontado de mis dos asignaciones vitalicias”.

En ese aspecto, aprovechó para cuestionar los beneficios y privilegios del Poder Judicial al señalar que las asignaciones vitalicias que cobra por su rol de expresidenta son una “asimilación legal” de las que perciben “los integrantes de la Corte Suprema de la Nación, quienes como todos y todas sabemos, no pagan impuesto a las ganancias”.