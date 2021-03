Qué ver, leer y escuchar

jueves 18 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Atrapados sin salida

Amazon - Netflix

Un grupo de pacientes mentales sigue a Randle P. McMurphy, el personaje inadaptado social de la novela de Ken Kesey. ‘Atrapados sin salida’ es una cinta de 1976 del director Milos Forman, con Jack Nicholson y Louise Fletcher.

Raya y el último dragón

Disney Plus

Esta película de animación se sitúa en el fantástico reino de Kumandra, en los tiempos en que humanos y dragones vivían juntos en armonía, pero unos siniestros monstruos conocidos como los Drunn amenazan todo el orden conocido.

Nuevas formas del malestar en la cultura

Vilma Coccoz

La psicoanalista española Vilma Coccoz ahonda en los conceptos de bienestar y malestar, individual y colectivo. “Lo que en sentido estricto llamamos felicidad surge de la satisfacción, precisa Freud, pero la persistencia del logro se esfuma”, señala.

Madame Bovary

Gustave Flaubert

La soñadora Emma, casada con Charles Bovary, un hombre incapaz de complacerla buscará la realización de sus sueños en otros amores, pasionales y platónicos, con ansiedad irrefrenable. Novela de Gustave Flaubert, publicada en 1856.

Dákiti

Bad Bunny - Jhay Cortez

Bad Bunny se lució en los Grammy al cantar ‘Dákiti’ -de su último disco ‘El último tour del mundo’-, junto a Jhay Cortez. El momento en que los artistas hicieron el tema es uno de los más reproducidos en Youtube.

I can’t breathe

H.E.R

‘I can’t breathe (No puedo respirar)’ de H.E.R. es la canción del año para los Grammy. Inspirada en los hechos brutales de racismo y represión policial en Estados Unidos. En ese país lo han convertido en un himno contra la discriminación.