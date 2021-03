La palabra de Guillermina: “No era la mujer de nadie”

jueves 18 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Invitada al programa ‘Los Mammones’, en canal América, Guillermina Valdés charló de todo con Jey Mammón. La charla de trasnoche transcurría alrededor de la numerosa familia ensamblada Valdés-Tinelli. Los tres hijos de ella de su relación con Sebastián Ortega -Dante, Paloma y Helena-; los cuatro de él -Micaela y Candelaria con Soledad Aquino; Francisco y Juanita con Paula Robles- y Lorenzo, el hijo de ambos, nacido en 2014.

En este relato de semejanzas y diferencias, la pregunta del conductor viajó hacia mediados del 2012, cuando se difundió su relación con Tinelli: “¿Cómo lo conociste a Marcelo? ¿Los presentó una amiga en común?”, indagó Jey Mammón. “Sí, nos presentó Paula, una amiga mía. Yo no lo conocía a Marcelo”, aclaró Guillermina, y pasó a contar su historia.

Se notó que la empresaria tenía ganas de decir su verdad. “A Marcelo lo había cruzado en dos o tres eventos. Estuvo siempre el tema de ‘la mujer del amigo’ como si la mujer fuera de alguien”, reflexionó la necochense. “Yo no era la mujer de nadie, quizás si lo decía hace ocho años, decían ‘¿qué dice? No entiendo’. Pero hoy las mujeres estamos con todos los radares prendidos”, analizó. Respecto al vínculo Ortega-Tinelli, la actriz señaló: “Una relación de amistad no era. No habíamos compartido un bautismo, ni un cumpleaños. No había venido a mi casa. Habían trabajado juntos, se veían, nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad”, aclaró Valdés, que dio más precisiones de aquellos años, en que se decía que Tinelli traicionó a su amigo. Cuando inició su relación con Tinelli, sostuvo: “Yo estaba divorciada, Sebastián en ese momento estaba en pareja hacía meses. Fue todo muy raro para mí, al nivel de tener que apagar el televisor para que a mis hijos no le afecte”, dijo.