Misiones registró dos nuevas muertes por Covid y otros 124 positivos

Dos nuevas víctimas mortales y 124 nuevos casos positivos de coronavirus, registró en las últimas 24 horas la provincia de Misiones, según lo dio a conocer el Ministerio de Salud Pública. Con estos números, desde la llegada del virus la tierra colorada contabiliza oficialmente 194 fallecidos por Covid; mientras que son 10.542 los casos confirmados.

El parte epidemiológico publicado por Salud Publica detalla de los fallecidos pertenecen a las localidades de Garupá y Posadas, ambos con comorbilidades.

Además, Posadas (55); San Vicente (13); Eldorado (13); Oberá (10); Wanda (6); Leandro N. Alem (5); San José (3); Ruiz de Montoya (3); Concepción de la Sierra (3); Andresito (3); Santo Pipo (2); San Javier (2); El Soberbio (2); Gobernador Roca (2); Capioví (1) y Apóstoles (1); son las localidades que presentaron los nuevos casos positivos de Covid. De ellos, 117 pacientes poseen nexo epidemiológico establecido, mientras que 7 se encuentran con nexo epidemiológico en estudio.

Por otra parte, del total de los positivos, a la fecha son 1.070 los casos activos (54 se encuentran internados); mientras que son 9.278 los pacientes recuperados (116 en las últimas horas) y hay 4.918 personas aisladas preventivamente.

La vuelta a la presencialidad desde el pasado 9 de marzo, hizo que se presenten desafíos para evitar contagios de Coronavirus. Con un protocolo marco provincial, los establecimientos educativos lo cumplen a rajatabla para evitar la suspensión de clases y aislamiento de la burbuja en cuestión, tal como fue establecido.

Gaspar Argüello, director del área de Salud Laboral del Consejo General de Educación (CGE), dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo: “el personal de Educación tiene planteado desde el año pasado en el periodo que hubo presencialidad y ahora con esta experiencia del ciclo escolar 2021 que con el hecho de reactivar vayan surgiendo dudas y miedos”.



”La verdad que el 2020 fue un año perjudicial para padres y alumnos y es importante la presencialidad por lo que habilitamos un correo para plantear dudas en cuanto a cómo actuar ante casos de covid, nosotros difundimos el tema de las normas que plantean que clasifican a los agentes infectados de covid en tres grupos”, comentó.



A continuación el profesional enumeró que existen:

- Los que tienen efectivamente la enfermedad que son los que tienen el test positivo para covid.

- Los sospechosos que son los que tuvieron alguna relación con alguien positivo y se transforma en sospechoso hasta que el test dé positivo o negativo.

- Y el contacto estrecho que corresponde a nivel familiar y esa persona debe aislarse; hay que tener en cuenta que hay personas con síntomas pero no de covid que puede ser gripe o dengue los que son estudiados y descartados.

A continuación remarcó que el año pasado se tuvo este tipo de denuncias, las cuales son estudiadas, “nosotros estamos convencidos que tener un protocolo es lo único que puede permitirnos actuar con conciencia y equilibrio, apelamos a que cada persona componente de las instituciones que tengan en cuenta que protegerse no es algo personal sino social y es cuidarse entre todos.

Qué hacer ante caso positivo o sospechoso

Sitio para aislamiento

Si un alumno, docente o no docente comienza con síntomas compatibles de Covid se deberá aislarlo en el lugar específico de la escuela para ese fin.



Desinfección

Se deberá desinfectar toda el área donde estuvo y establecer sus contactos estrechos, en caso de que sea positivo en el estudio de laboratorio, para la cuarentena.

Los grupos

Si un docente es contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado y da clases a diferentes grupos de chicos, éstos no serán considerados contactos estrechos y, por lo tanto, no se cerrarán esos grupos.

Evaluación

Ante la aparición de dos casos relacionados temporalmente (dentro de los catorce días) en un grupo, o de tres casos relacionados temporalmente dentro de la institución aunque sea en grupos diferentes, deberá realizarse una evaluación de la situación epidemiológica para intentar identificar la posible transmisión intrainstitucional.

Algún síntoma, no ir Alumnos y docentes deben concurrir a las escuelas en óptimas condiciones de salud. Ante la presencia de algún síntoma como fiebre, tos, entre otros, y aunque no cumplan con los criterios de caso sospechoso no debe asistir para evitar al máximo el riesgo de contagios.