Alumnas del BOP N°5 de Candelaria y un gesto digno de imitar

miércoles 17 de marzo de 2021 | 12:26hs.

En la mañana de este miércoles, un gesto solidario y de amor al prójimo conmovió a quienes han presenciado el hecho en la localidad de Candelaria.

Eran cerca de las 10 cuando niñas de 12 y 13 años de edad quienes cursan el primer año del ciclo secundario en el Bop 5 local encontraron a una abuelita de 78 años quien no podía movilizarse a causa de la corta visión que afecta su desplazamiento.

Las nenas no dudaron en ayudarla y acompañar a Elsa Arzamendia cuando la vieron intentar cruzar la calle. La primera en tomarla del brazo a Elsa y darle seguridad fue Silvana (13) quien en dialogo con El Territorio dijo "veníamos con mis compañeras y la vimos a la señora que le costaba dar un paso, entonces les sugerí a mis compañeras para que la ayudáramos y así nos acercamos a ella quien aceptó feliz".

"nos comentó que tenía a su hermana internada en el hospital aquí y que necesitaba hacer unas compras, entonces la acompañamos y le ayudábamos a comprar ya que ella no ve casi nada, lo que más me conmovió es que me comentó que vive sola con su hermana mayor y que están solas, que no tienen quien las ayude, así que con mucho gusto hicimos esto por ella".

Silvana era acompañana por Mariana, Analía (13) y Valentina (12) quien dijo que siempre hay que hacer el bien para cosechar lo mismo y "eso me lo enseñan en mi casa", destacó.

Por su parte Elsa dijo muy emocionada "estoy feliz por encontrar a estas criaturas porque hoy día ya casi nadie da una mano, menos a los viejitos, me llena de orgullo y emoción saber que existe en esta generación , niñas así en una sociedad casi indiferente a la necesidad de personas como yo, estoy muy agradecida".

"Me causa mucha ternura, ojalá pudiese quedar una amistad entre ellas y yo. Vivo sola con mi hermana, la traje al hospital y quedó internada, quería ir a comprar algo y como no veo no sabía qué hacer y me encuentran estas pequeñas, muy agradecida a ellas, muy agradecida", acentuó emocionada.

Finalmente dijo que significa un acto de amor al otro "nunca dejen de mirar por quienes necesitan una mano para caminar", continuó la la abuela emocionada mientras caminaban por la vereda de la avenida Roque Gonzáles de Candelaria.