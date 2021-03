Rosa López sobre beba abandonada: "Estaba en pleno sol tapada con una frazada polar y toda transpirada"

miércoles 17 de marzo de 2021 | 9:58hs.

La comunidad en general no sale de la conmoción tras el hallazgo de una beba en plena calle de la localidad de Wanda.

La beba de unos tres o cuatro meses, quien se encuentra en buen estado de salud, fue encontraba dentro de su changuito en plena calle Pindó del barrio San Cayetano por una vecina.

La vecina, Rosa López, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó cómo fue el momento del hallazgo: “Vine de traer a mi nena de la escuela y me puse a lavar la ropa. Mi nena salió a la vereda y me dijo que había un changuito en la calle, me acerqué y estaba la beba por lo que con mi vecino llamamos a la Policía”.

“Estaba en pleno sol tapada con una frazada polar y transpirada, estaba dormida. Alrededor no había nadie, esperé un rato y nadie aparecía, esto fue cerca de las 17:30”, relató.

Rosa además destacó que en ese mismo momento comenzó a preguntar a quienes pasaban por el lugar si alguien conocía a la pequeña, “pero todos me decían que no, los Policías fueron quienes la llevaron al hospital. Cuando vi pensé que la mamá estaba con una depresión para dejarla así en ese estado”.

“Nunca me había pasado algo así y mi nena siempre está acostumbrada a jugar en la vereda y vio al changuito que en un primer momento pensé que lo habían tirado a la basura”, concluyó.

Al resguardo de una enfermera

Tras conocerse el caso, a última hora, se confirmó que la Policía dio con el paradero del papá, pero resultó poco efectivo. Es que según dijo, que está separado de la madre de la menor y agregó que por cuestiones laborales no puede hacerse cargo de su hija.

Así, con orden del Juzgado de Familia y Violencia Familiar 2 de Puerto Iguazú y con consentimiento del padre, como primera medida cautelar, la beba quedó al cuidado de una enfermera del Hospital Samic de Iguazú.

Mientras tanto, también se supo que una policía amamantó a la beba, de nombre Gloria según el propio padre, en el contexto de una verdadera revolución que causó el caso en el Samic de Iguazú.

El estado de la madre

Fuentes cercanas a la investigación dejaron trascender que la madre de la beba, separada del padre de la criatura es de escasos recursos y deambula por las calles y que alquilaría una pieza en la localidad de Wanda. También se maneja la posibilidad de que la mujer sea adicta al alcohol. Lo concreto es que la beba Gloria, no cuenta ni con su mamá y papá. Por ahora en manos de la enfermera y de lo que decida la Justicia.