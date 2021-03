Un colectivo arrolló a un niño de una aldea mbya que acampaba cerca de la terminal

miércoles 17 de marzo de 2021 | 3:44hs.

La tragedia tuvo lugar ayer al mediodía en plena avenida Santa Catalina de Posadas, donde un niño originario de la comunidad mbya guaraní Tekoa Porá, de Puerto Leoni, murió al ser embestido por un colectivo urbano.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, el suceso se produjo cerca de las 12.30, sobre la citada avenida, a la altura de su intersección con la calle 120, apenas unos metros más adelante de la términal de ómnibus de la capital provincial.

El siniestro fue protagonizado por el interno 1254, (dominio MCN-479), que cubría la línea 32 de la empresa Nuestra Señora del Rosario. El colectivo iba al mando de un chofer identificado como Ricardo Manuel R. (32), mientras que el niño fallecido se llamaba Enzo Nahuel Paredes (9), que estaba junto a los demás integrantes de su comunidad en un campamento improvisado montado en un baldío cercano a la terminal.

Según describieron las fuentes, el accidente se produjo mientras el ómnibus circulaba en dirección hasta el centro de Posadas (de Sur a Norte) y el impacto aparentemente se dio mientras el niño cruzaba la arteria con la intención de ir hacia un kiosco para comprar una gaseosa.

Tras el fuerte impacto, el colectivo detuvo su marcha algunos metros más adelante, mientras el niño quedó tendido en el suelo y perdió la vida en el acto.

El siniestro ocurrió prácticamente en hora pico y ante una gran cantidad de testigos, principalmente clientes que se encontraban en los comercios y locales de comidas rápidas de la zona.

“Fue impresionante el ruido. Para nosotros fue toda responsabilidad del chofer. Para mí que no le vio porque no frenó en ningún momento. Si uno ve el asfalto va a ver que no quedó ninguna marca de frenado nada. Nosotros escuchamos el ruido del choque directamente”, expresó uno de los testigos que optó por no identificarse.

A su vez, otro vecino de la zona agregó que “el colectivo no venía muy rápido pero parece que el chofer no le vio en ningún momento al chico. Raro también porque esta gente ya está hace varios meses acá, uno sabe que ellos están a los costados de la calle casi siempre y hay que tener cuidado. Es una pena”.

El hecho fue alertado al 911, que a su vez dio aviso al personal de la Comisaría Decimoséptima para que intervenga en la zona.

Fueron ellos quienes acudieron al lugar, constataron la escena y llevaron adelante las primeras medidas de rigor. Luego se hicieron presentes los especialistas de la Dirección Criminalística, quienes realizaron las correspondientes pericias que podrían ayudar a esclarecer las circunstancias del siniestro que enlutó a todo Posadas.

En el hecho interviene además el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, quien ayer ordenó que el chofer involucrado sea demorado preventivamente mientras avanza la investigación. El rodado quedó incautado para fines periciales.

Las fuentes consultadas por este diario indicaron que el trabajador del volante fue sometido al test de alcoholemia y el estudio dio negativo. Además, ya se recabaron registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona, lo cual se incorporará como prueba al expediente que preliminarmente se instruye como homicidio en accidente de tránsito.

Con todo esto sobre el tapete, será la Justicia la que determinará los próximos pasos a seguir.

El hecho se da en medio de una seguidilla de siniestros que involucran colectivos urbanos. El primero fue el 28 de febrero, cuando un peatón de 79 años murió arrollado en Villa Sarita y el último el 11 de marzo en Itaembé Guazú, que dejó cinco pasajeras con lesiones leves.

