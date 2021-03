Activan protocolo en escuelas por casos sospechosos intrafamiliares

miércoles 17 de marzo de 2021 | 6:04hs.

El pasado 9 de marzo comenzaron las clases en Misiones retomando la presencialidad en alternancia con la virtualidad. En contexto de pandemia, la aparición de casos de coronavirus en docentes, alumnos y personal no docente era esperable.

Los casos en instituciones escolares se reparten en toda la provincia, sostuvo Gaspar Argüello, director del área de Salud Laboral del Consejo General de Educación (CGE), en diálogo con El Territorio. Aunque destacó que no se trata de contagios que se dan dentro de las instituciones escolares sino de casos intrafamiliares.

En consecuencia, se activan los protocolos que contemplan el aislamiento de la burbuja y el docente de esos positivos. Tal es así que el lunes se conocieron casos en el colegio Roque González de Posadas, en el Instituto San Francisco de Eldorado y en otras dos escuelas de Oberá y de Ameghino.

“Los contagios se dan en un contexto intrafamiliar, no son contagios que se dan en las escuelas porque por protocolo quien tiene síntomas no debe ingresar a la escuela, por lo tanto, esas personas después de hacerse el hisopado se dan cuenta si son positivo o no”, detalló.

Por otra parte, señaló que se reciben unas 30 denuncias diarias por casos sospechosos en las instituciones escolares, lo que no quiere decir que todos terminen resultando en casos positivos. Días antes del inicio de las clases presenciales, el CGE había puesto a disposición el correo electrónico [email protected] para que los directivos informen sobre los casos sospechosos, estrechos y positivos de cada una de sus escuelas.

Si bien no precisó la cantidad de casos positivos ni aislados -datos que le corresponden difundir al Ministerio de Salud Pública-, contó que la mayoría se encuentran en escuelas de Posadas, Leandro N. Alem, Oberá, Eldorado, San Vicente.

“En la escuela no se están dando contactos estrechos sino sospechosos nada más. Insisto que ni una persona con síntomas puede entrar a la escuela. Hoy (por ayer) tuvimos una reunión con los directores de enseñanza y nos informaban que ese protocolo se está cumpliendo porque muchos docentes quieren que continúen las clases presenciales y padres y alumnos reclaman eso”, aseguró el profesional.

“En estas situaciones el respeto de las normas aseguran la tranquilidad y la profilaxis de esta enfermedad”, sostuvo Arguello sobre la prevención del coronavirus en todos los ámbitos.

En Eldorado y Oberá

El caso en Eldorado corresponde a una estudiante de primer año de la secundaria del Instituto San Francisco y por ello todos los integrantes del grupo fueron puestos en aislamiento.

Se conoció a raíz de que el padre de la alumna se presentó en la escuela para retirarla por haber dado positivo al test de Covid-19. A partir de ese momento las autoridades activaron el protocolo previsto, avisaron a las familias de los compañeros de la alumna para que se proceda a su aislamiento y suspendieron las clases en el curso.

Se procedió a la sanitización del aula que no será utilizada hasta la semana próxima cuando deba presentarse el otro grupo de estudiantes y los alumnos aislados continuarán sus estudios de manera virtual, mientras que el resto de los cursos que tienen clases presenciales continuarán con su actividad normal.

El establecimiento cuenta con una sala Covid-19 para poder aislar preventivamente a aquellos alumnos que presenten dos o más síntomas de la enfermedad hasta tanto sus padres o tutores se hagan presente y se les realice el test de coronavirus.

Por su parte, en Oberá, en el inicio de la segunda semana de clases presenciales, autoridades de la Escuela Normal N° 4 confirmaron el aislamiento preventivo de cuatro cursos del nivel secundario, en ambos turnos, por casos positivos de Covid-19.

Se trata de dos quintos, un tercero y un primer año, lo que implica un total de 60 alumnos que deberán aislarse por un plazo de dos semanas, tal como indica el protocolo sanitario.

En diálogo con El Territorio, fuentes de la institución precisaron que por el momento el contagio alcanza a cuatro alumnos, dos profesores y una preceptora, además de la directora, quien deberá permanecer aislada hasta el 22 del corriente mes.

La situación generó preocupación en la comunidad educativa y el reclamo de padres por mayor información al respecto, puesto que se trata de una escuela que alberga a nivel primario y secundario.

“Necesitamos que la dirección informe lo que realmente sucede, porque nos enteramos por los padres de los alumnos de los cursos que fueron aislados. La falta de información genera rumores y miedo. Hay padres que ya evalúan no mandar más a sus hijos”, indicaron.

En tanto, subrayaron la necesidad de extremar las medidas de prevención y evitar aglomeraciones.

Según confirmó este matutino, también fue aislado un grado de la Escuela 530 de Villa Lutz, luego de que el docente a cargo diera positivo el correspondiente test. Se trata de segundo grado del turno mañana.

Asimismo, se conoció que la misma medida preventiva alcanzó a dos grados de la Escuela 216 de Florentino Ameghino, una zona rural, aunque no menos expuesta a la expansión del virus.

Qué hacer ante caso positivo o sospechoso

Sitio para aislamiento

Si un alumno, docente o no docente comienza con síntomas compatibles de Covid se deberá aislarlo en el lugar específico de la escuela para ese fin.

Desinfección

Se deberá desinfectar toda el área donde estuvo y establecer sus contactos estrechos, en caso de que sea positivo en el estudio de laboratorio, para la cuarentena.

Los grupos

Si un docente es contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado y da clases a diferentes grupos de chicos, éstos no serán considerados contactos estrechos y, por lo tanto, no se cerrarán esos grupos.

Evaluación

Ante la aparición de dos casos relacionados temporalmente (dentro de los catorce días) en un grupo, o de tres casos relacionados temporalmente dentro de la institución aunque sea en grupos diferentes, deberá realizarse una evaluación de la situación epidemiológica para intentar identificar la posible transmisión intrainstitucional.

Algún síntoma, no ir Alumnos y docentes deben concurrir a las escuelas en óptimas condiciones de salud. Ante la presencia de algún síntoma como fiebre, tos, entre otros, y aunque no cumplan con los criterios de caso sospechoso no debe asistir para evitar al máximo el riesgo de contagios.