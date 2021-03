Recomiendan esperar 14 días entre la vacuna del Covid y otras

miércoles 17 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Este año, a la campaña de vacunación antigripal que se pone en marcha anualmente antes de la llegada del invierno, se suma la del Covid, lo que genera ciertas dudas en la población.

Laura Pullido, coordinadora de la Sección de Enfermedades Infecciosas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, explicó en diálogo con Radioactiva: “La prioridad este año va a ser el Covid, más aprovechando que ahora está bastante en auge la campaña de vacunación, sobre todo para personas adultas. Si ellos tienen la oportunidad de vacunarse no hay que desaprovechar, obviamente sin dejar de lado el tema de la influenza”. Sin embargo, sostuvo que “hay que ser ordenados”, y que si bien no hay estudios que demuestren una interacción nociva entre las vacunas, “sí se recomienda tratar de dejar un lapso de al menos de catorce días entre una y otra para que no se solapen los efectos adversos, es solamente por eso, no porque haya una interacción mala entre ellas o porque una altere a la otra”.

Por eso recomendó priorirzar en primer lugar el turno de la vacuna contra el Covid, para no perderlo, y luego pensar en la antigripal y neumocócica.

Además llamó a continuar con los cuidados preventivos pese a estar inmunizados.

