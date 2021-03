Rocío Oliva dejó ‘polémica’ para estudiar

miércoles 17 de marzo de 2021 | 6:00hs.

La abrupta renuncia de Rocío Oliva al programa ‘Polémica en el bar’, que conduce Mariano Iúdica, dio lugar a todo tipo de especulaciones, en medio de la investigación de las causales de la muerte de Maradona.

Por ello, Oliva explicó en la tradicional mesa del ciclo de América que “para mí es muy importante aclarar por qué me voy, aunque ustedes ya lo saben pero quizá alguno de los chicos no y la gente tampoco. El 22 de marzo comienzo a estudiar la carrera de Periodismo Deportivo, que para mí es lo más importante. Me encanta el deporte y la estudio en River, que es mi segunda casa. Ya presenté todos los papeles y estoy muy entusiasmada con eso. Porque sé que me va a servir para mi futuro. Y yo quiero seguir creciendo”, comenzó explicando la futbolista.

Y dejó la puerta abierta: “Espero que me sigan invitando”.