Idas y vueltas dela relación de Luli Salazar y Redrado

miércoles 17 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Por estos días, Martín Redrado y Luciana Salazar son los protagonistas de una nueva polémica que generó un gran revuelo mediático.

La modelo y el economista mantienen un vínculo lleno de idas y vueltas hace años, con breves reconciliaciones, luego distanciamiento y acusaciones cruzadas.

Después del descargo de la modelo, al ver al economista en Miami con otra mujer el pasado domingo, en el programa Intrusos revelaron detalles del especial vínculo de Redrado con Matilda, la hija de Luciana.

“Ana Rosenfeld me dice que ella no es abogada de ninguna de las partes. ‘Ellos me buscaron de común acuerdo para que yo haga el contrato de la subrogación de vientre porque es muy complicado hacerlo porque se hacen con las leyes estadounidenses. Es todo un tema’”, contó la periodista Paula Varela en Intrusos, que le dijo la abogada en un mensaje de texto.

Y se despachó con más intimidades: “Él abonó todo ese tratamiento, pero cuando fue Luciana a recibir a su beba, él no estuvo”, agregó.Las versiones sobre la paternidad de la pequeña Matilda son diversas desde que Salazar decidió llevar adelante este método, más en una sociedad marcadamente machista, donde la maternidad también tiene sus cánones.

Más allá de que Martín Redrado se encargue de los gastos de su nacimiento, el periodista Adrián Pallares esbozó una teoría diferente sobre esta relación y dio por hecho que él es el padre de la niña de tres años.

“En el entorno de Redrado están convencidos de que la hija de Luciana es hija de él ‘porque si no a Redrado no le sacás un peso’. Esa es la frase de los que conocen mucho a Redrado. Que si no fuera el padre de Matilda, no pagaría ni un peso”, disparó Pallares también desde el panel del programa Intrusos.

En oposición a la teoría de Pallares, el abogado Fernando Burlando dijo a Teleshow que, “Cada determinada cantidad de tiempo (Salazar) aparece repitiendo hechos y situaciones, y estamos estudiando si eso podría configurase como un hostigamiento (contra Redrado)”, consideró

Y se refirió al escándalo reciente: “Hoy (Redrado) no tiene vínculo con Luciana, pero sistemáticamente aparecen estos rebrotes que lo perjudican y le generan una situación de violencia moral”.

De acuerdo al criterio del letrado, la modelo “lo quiere hacer partícipe de una paternidad que no le es propia, o una relación que no le es propia”, en clara referencia a Matilda, la hija de Salazar, a quien el economista no vería desde hace un mes y medio.

El domingo, luego de las fotos de Redrado haciendo la fila para ser inoculado contra el Covid en Miami, imagen que difundió el periodista Ángel de Brito, Luli dejó una serie de mensajes.

“(Son) lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre. Lo imperdonable es que manipuló a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades.”.

Las idas y vueltas entre Salazar y Redrado comenzaron en febrero de 2011, cuando se separaron por primera vez luego de haber comenzado a salir once meses antes, cuando ella era una de las figuras del Bailando por un sueño. En marzo de 2012, y durante un viaje a Suiza, hicieron pública una reconciliación que se había producido tiempo antes. Dos años después surgió una ruptura que asomó como definitiva cuando el economista se puso en pareja con Amalia Granata, por entonces mediática y hoy diputada provincial en Santa Fe.

El 2015 alumbró una nueva reconciliación, pero con declaraciones confusas de Luciana que ya no desaparecieron. Un año después, la relación pareció terminarse por fin. Al poco tiempo ella anunció que sería madre soltera a través de un vientre subrogado y un donante anónimo: Matilda nació el 15 de diciembre de 2017. Tiempo después, Redrado comenzó una relación con Lulú Sanguinetti, de quien se habría separado a fines del año pasado pero a quien algunos señalan como la mujer que lo acompañaba en la foto de la discordia. Luli y Redrado se habían acercado en enero.