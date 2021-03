Recomiendan dejar un lapso de 14 días entre la vacuna del Covid-19 y la antiogripal

martes 16 de marzo de 2021 | 20:10hs.

Especialistas dieron a conocer que este año, la principal campaña de vacunación será contra el Covid-19. Asimismo informaron que su bien no existe ninguna interacción entre las vacunas contra Covid y la de influencia, es recomendable dejar pasar al menos 15 días entre la aplicación de una y otra.

En diálogo con Acá te lo Contamos, Laura Pulido coordinadora de enfermedades infecciosas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, manifestó que “la principal campaña de vacunación para este año es contra el Covid, la cual está en pleno auge sobre todo para las personas mayores de 70, 80 y 90 años. Esto no quiere decir que debemos dejar de lado la vacunación contra la influenza o neumococo”.

En esa línea explicó que por el momento no se han detectado complicaciones con la dosis de una y otra al mismo tiempo, sin embargo la recomendación es al menos dejar pasar 15 días entre la aplicación de una vacuna y otra.

“Por el momento, no se han visto interacciones entre las vacunas de influenza y Covid. De todas formas se recomienda en lo posible dejar un lapso de tiempo entre una vacuna y otra. No porque haya una interacción mala entre ellas o porque una altere a la otra, sino para no correr ningún tipo de riesgos con algún efecto adverso”, explicó Pulido.

Por otro lado Laura explicó que las secuelas de un paciente que tuvo coronavirus varía según el paciente. “Algunos durante la etapa del virus no tuvieron ningún síntoma y luego de 15 o 20 días presentaron problemas respiratorios, falta de aire o agitación luego de que los exámenes post Covid dieran totalmente normales. Otros por ejemplo tuvieron problemas de neumonía o repercusión respiratoria durante el curso de virus; estos pacientes son quienes deben tener un seguimiento más cercano post coronavirus para descartar algún tipo de secuelas”.

Por último, Pulido, destacó que gracias al confinamiento realizado el año pasado bajaron considerablemente las infecciones respiratorias. “Fue un combo, la cuarentena, el uso del barbijo, el distanciamiento. Hubo mucho menos internaciones por enfermedades respiratorias, sobre todo se notó en la parte pediátrica”, aseveró al tiempo que recomendó no bajar los brazos en tema de prevención “no porque tenemos la vacuna debemos dejar de cuidarnos; si queremos volver a la normalidad absoluta, tenemos que seguir con las medidas de prevención”.